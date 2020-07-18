Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligde üst üste yaptığı puan kayıplarıyla şampiyonluğu âdeta elinin tersiyle iten Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir'in artık topun ağzında olduğu bir gerçek. Geçtiğimiz hafta 2-1’lik Denizlispor yenilgisinin ardından “Demek ki bu işi beceremedim” diyerek yönetime bırakmaya hazır olduğunu söyleyen genç teknik adam, Konya maçında son defa takımın başında sahaya çıkabilir. Hafta sonunda Başakşehir'in Kayserispor'u yenip şampiyonluğunu ilan etmesi durumunda Çimşir'le yolların ayrılacak. Bordo-mavili takım ligin son haftasına ve kupa finaline Çimşir olmadan çıkacak.

> Büyük düşüş var

Pandemi öncesinde 27. hafta itibarıyla 56 puan ve averajla lider durumda olan bordo-mavililerin pandemi sonrasındaki düşüşü dikkati çekti. Son oynadığı beş maçta bir galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyet elde eden Karadeniz ekibi ancak 6 puan toplayabildi. Bordo-mavililer 9 puan kaybıyla lider Başakşehir'in 4 puan gerisine düşmüş oldu. Trabzonspor ayrıca pandemi sonrası 32. hafta itibarıyla oluşturulan puan tablosunda kendisine ancak 8. sırada yer bulabildi. Trabzonspor, umudunu son haftaya taşımak için Konya'yı evinde yenip, Başakşehir'in takılmasını bekleyecek.