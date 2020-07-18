Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GALATASARAY GÖZTEPE CANLI ANLATIM

30'Sol kanatta taç çizgisine yakın bir noktada yaşanan ikili mücadele sırasında Marcao, Halil Akbunar'a kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Koray Gençerler tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

26'Marcelo Saracchi'nin defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Emre Akbaba için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

22'VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen hakem Koray Gençerler, gol öncesinde Adem Büyük'ün, Beto'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal ediyor.

19'Zlatko Tripic'in sol kanatta son çizgiden içeri gönderdiği ortasından Okan Koçuk topa hakim olmayı başarıyor.

18'Mariano'nun pasıyla topla buluşan Sofiane Feghouli'nin ceza yayından gelişine yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıkıyor.

17'Sofiane Feghouli'nin ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Emre Akbaba'nın, karşı karşıya pozisyonda gelişine yaptığı vuruşta top kalenin solundan az farkla auta çıkıyor.

16'Alpaslan Öztürk ve Ömer Bayram'ın sakatlıkları sebebiyle oyun kısa süreli duruyor.

14'Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Jean Michael Seri'nin ceza alanına gönderdiği ortasında Beto topa hakim olmayı başarıyor.

12'Andre Poko'nun pasıyla topla buluşan Soner Aydoğdu'nun ceza yayından yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıkıyor.

11'Mariano'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Adem Büyük için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

9'Karşılaşma bu dakikalarda karşılıklı yapılan faullerle sık sık duruyor.

5'Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Ömer Bayram'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Atınç Nukan kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

4'Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Jean Michael Seri'nin ceza alanına gönderdiği ortasında kaleye yönelen topu Beto son anda uzak köşeden kornere çeliyor.

3'Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Ömer Bayram'ın, ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Younes Belhanda'nın kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

1'Hakem Koray Gençerler maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye ev sahibi Galatasaray başlıyor.