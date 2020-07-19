Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de ‘dananın kuyruğu’ bu akşam kopabilir. Haftalardır tampon tampona şampiyonluk kovalayan M. Başakşehir ve Trabzonspor, bu akşam kritik karşılaşmalara çıkacak. Bitime iki hafta kala 66 puanla Trabzonspor’un dört puan önünde lider durumda bulunan Başakşehir, bu akşam kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor’u sahasında yenerse tarihinde ilk defa Süper Lig şampiyonu olacak. Üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk şansını ateşe atan Trabzonspor ise evinde Konya’yı yenerse, Başakşehir de puan kaybederse şampiyon takım son hafta belli olacak...