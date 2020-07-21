Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Son altı maçından beşini kazanarak tırmanışa geçen Beşiktaş'ın, Medipol Başakşehir'in şampiyonluğa ulaştığı ligde hedefi bitmiş değil. Siyah-beyazlılar ligin son maçını da kazanıp, Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde etmek istiyor. Devler Ligi'ne katılırsa kasasına 30 milyon avro koyacak olan Beşiktaş, yaşadığı ekonomik darboğazdan çıkmak için de çok büyük bir sıçrama yapmış olacak. Öncelikle futbolcuların birikmiş alacaklarını ödeyecek olan Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, sonrasında dengeli bütçeye sahip bir kadro oluşturacak.

> Kazanmak yetmiyor

Yönetim ayrıca Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde edilirse kadrodaki futbolculara özel bir prim vermeyi de kararlaştırıldı. Ancak bunun için Beşiktaş'ın sadece Gençlerbirliği maçını kazanması yetmiyor. Trabzonspor eğer ligi ikinci bitirir ve UEFA'dan aldığı bir sene Avrupa'dan men cezası onanırsa Süper Lig üçüncüsü olan takım Şampiyonlar Ligi vizesi alacak. Şu anda üçüncü olan Sivasspor'un hafta sonu Göztepe’yi yenmesi durumunda ise hayaller suya düşecek.