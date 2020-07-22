Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, bu kapsamda ABD'li oyuncu Ronald Jordan Hunter'ı kadrosunda kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Hunter ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

26 yaşındaki basketbolcu son olarak Türk Telekom'da forma giydi. Geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi'nde 16 maçta 9.8 sayı, 3.3 ribaund ve 2.8 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 11 karşılaşmada 13.8 sayı, 2.3 ribaund ve 2.4 asist ortalamalarıyla oynadı.

Hunter 2015 NBA draftlarında Boston Celtics tarafından 1. tur 28. sırada seçildi. Başarılı basketbolcu, NBA'de Celtics'in dışında Chicago Bulls ve Houston Rockets formaları da giydi.



