Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Ve Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'tan ayrılması kesinleşti. Yusuf Yazıcı ile Zeki Çelik'in de formasını giydiği Fransız ekibi Lille, Kral'ın transferini bitirdi. Beşiktaş yönetimi, 12 milyon TL olan alacağının 8 milyonunu bırakması karşılığında Burak Yılmaz’ın transferine onay verdi. Tecrübeli oyuncunun, Lille ile 2 yıllık sözleşme üzerinden anlaşma sağladığı ve Gençlerbirliği maçının ardından resmî sözleşmeyi imzalamak için Fransa'ya gideceği kaydedildi. Siyah-beyazlılar bu transferle birlikte önemli bir maliyetten kurtulmuş oldu. Oyuncu yeni devreye girecek sözleşmesiyle iki yıl için Beşiktaş'tan 25.2 milyon TL garanti para alacak, bonuslarla birlikte bu rakam 30 milyon TL'yi aşacaktı. Burak sekiz milyonluk alacağını da bırakınca Kartal bu transferden 38 milyon liralık tasarruf etmiş oldu.

> Cenk için kiralama teklifi

Burak Yılmaz kadar skorer bir oyuncunun alınması gerektiğini düşünen yöneticiler, hemen Cenk Tosun’a yöneldi. İki sezon önce 23 milyon avroluk rekor bonservis bedeliyle Beşiktaş’tan İngiltere Premier Lig ekibi Everton’a transfer olan 29 yaşındaki yıldızla ilk yapılan görüşme olumlu geçti. Ada ekibinde kendisinden beklenen performansın çok altında kalan 29 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş’ta yeniden oynamak istiyor. Yıldız oyuncu, yöneticilerle yaptığı görüşmede “Gelmeye hazırım ama Everton’un ikna edilmesi lazım” dedi. İngiliz ekibine, Cenk Tosun’u bir yıl kiralayıp yıllık 5 milyon avroluk ücretinin yarısının ödenmesi teklif edilecek. Eğer Everton kabul ederse Cenk Tosun, son olarak Aralık 2017’de giydiği siyah-beyazlı formaya yeniden kavuşacak.

Welinton’da mutlu son

∂ Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor’da forma giyen Welinton için kulübüyle prensip anlaşmasına vardı. 2023’e kadar Akdeniz temsilcisi ile sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki stoper için takas öneren Beşiktaş’ın teklifi kabul gördü. Alanyaspor’da teknik direktör konusu netlik kazandıktan sonra siyah-beyazlıların da onay vereceği oyunculardan biriyle takas edilerek Welinton transfer edilecek.

MONZA'YA GİDİYOR

Boateng veda etti

∂ Beşiktaş’ın devre arasında Fiorentina’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ganalı golcü Kevin Prince Boateng dün Sergen Yalçın ile takım arkadaşlarına veda etti. Futbolcunun İtalya Serie C (3. lig) ekiplerinden Monza ile transfer görüşmesi yaptığı ve anlaştığı ortaya çıktı. Başkan Adriano Galliani transferi doğruladı.

YÜZDE 50 İNDİRİM

Kaptan Necip ‘FEDA’ dedi

∂ Beşiktaş yönetimi yeni sezon öncesinde futbolcularla ücret indirimi görüşmelerine başladı. Siyah-beyazlılar Necip Uysal’dan yüzde 50 indirim talep etti. Beşiktaş’tan yılda 1,4 milyon avro kazanan tecrübeli oyuncunun bu isteğe müspet cevap verdiği öğrenildi.