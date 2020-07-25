Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barcelona'nın efsane isimlerinden olan ve aktif olarak Katar ekiplerinden Al Sadd'ı çalıştıran Xavi Hernandez, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İspanyol çalıştırıcı, "Birkaç gün evvel Kovid-19 testim pozitif çıktı. Ne mutlu ki sağlığım mükemmel ama protokol gereği karantinada kalacağım." ifadelerini kullandı. Al Sadd'ın bugün Al Kohr ile oynayacağı müsabakada takımın başında David Prats yer alacak.

Kaynak: Hürriyet