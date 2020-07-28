Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Bu sezon hedeflerini gerçekleştiremeyen ve ligi bitirdiği sıra itibarıyla hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray’da değişim için düğmeye basıldı. Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi gelirleri olmadan transfer bütçesi oluşturmak zorunda kalan sarı-kırmızılılar takviye listesini de üçe böldü. Birinci grup; bonservisi elinde olan ve şu ana kadar anlaşmaya varılan Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Omar Elabdellaoui, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kaya, Emre Çolak ve Arda Turan’dan oluşuyor. İkinci grupta ise Beşiktaş ile sözleşmesi biten Caner Erkin ve Genoa’nın kiralamayı düşündüğü Sinan Gümüş var.

> Kaan-Mensah hamlesi

Son grup ise tapusu alınacak oyunculardan oluşuyor. Bu grupta ise F. Düsseldorf’un stoperi Kaan Ayhan ve Kayserisporlu Mensah var. Bu oyuncular için kulüpleri ile ilk temaslar kuruldu. Ancak G.Saray’da bu transferlerin bitirilmesi için mevcut kadrodan satılacak isimlerin getireceği bonservislere ihtiyaç var. Bu arada G.Saray forma göğüs reklamı için 'SIXT rent a car', sırt için ise Magdeburger firmasıyla ikişer yıllık anlaşma imzaladı. Başkan Mustafa Cengiz her iki anlaşmadan 60 milyon liralık bir gelir elde ettiklerini belirtti