Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte TFF Başkanı Nihat Özdemir’in açıkladığı o kararlar: Süper Lig ile birlikte 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig’de küme düşme kaldırıldı (Y. Malatya, Kayseri ve A.Gücü ligde kaldı). 2020-21 sezonunda 21 takımla oynanacak Süper Lig’de gelecek sezon sonunda 4 takım küme düşecek. Bir sonraki sezon 20 takım yer alacak. TFF, tartışmalara yol açan yeni yabancı kuralında da geri adım attı. Bir sezon ertelenen yeni uygulama 2021-22 sezonuna bırakıldı.



> Dünyaya anlatamazsınız demişti

Sıkışacak takvimden ötürü Türkiye Kupası statüsü değiştirilecek. Grup uygulaması kaldırılacak, tek maç eleme usülü gelecek. Takım harcama limitleri 4 Ağustos’ta açıklanacak. Sonrasında kulüplerle toplantı yapılabilecek. Özdemir’in, “Ligler başlamadan önce de Süper Lig’in son sırasındaki 7 takım ‘küme düşme olmasın’ yönünde başvuru yapmıştı. Kalan 8 hafta haksız rekabet olmaması adına bu başvuruyu reddettik” sözleri dikkat çekti. Bir diğer ilginç konu da, hatırlanacağı gibi Özdemir, geçen sene Erzurumspor’un “Ligler 20 takımla oynansın” teklifine, “Bunu dünyaya anlatamazsınız” karşılığını vermişti.



YAYINCI KRİZİ

Bize nasıl sorulmaz

Yayıncı kuruluş Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Al-Hudaifi, “TFF’den kimse bize bu konudan bahsetmedi. Ligin 18’den 21’e çıkılması, yayıncıya sorulmayacak bir karar değil. Bu karar bizim işimizi etkileyecek, prodüksiyon maliyetini, kanal stratejisini etkileyecek” açıklaması yaptı.



Y. Malatya, Kayseri ve A.Gücü Süper Lig’de kaldı



BAKAN KASAPOĞLU:Düşenin dostu olur!

Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu toplantı sonrası, “Federasyonumuz sadece Süper Lig’i değil amatöre kadar, bugünlerini değil yarınlarını kurtarmaya yönelik önemli kararlar aldı. Kulüpler Birliği toplantısındaki kulüplerin dayanışma ruhu beni duygulandırdı. Düşenin dostu olmaz fikrini ellerinin tersiyle ittiler” sözlerini kullandı.

