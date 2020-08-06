Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan - Süper Lig’i şampiyonlukla noktalayarak gözünü Avrupa Ligi’ne çeviren Başakşehir, 1-0 kazandığı son 16 turu ilk maçının rövanşında Kopenhag’a deplasmanda 3-0 yenildi ve sezonu noktaladı. Avantajlı başladığı karşılaşmada alıştığımız kalitesinden uzak, çok kötü bir futbol ortaya koydu temsilcimiz. Maçın henüz ilk dakikalarında Guillermo Varela’nın ortasını iyi takip eden Wind yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla sezonun formda ismi Mert’i mağlup etti ve takımını öne geçirdi: 1-0. 24’te Demba Ba’nın ceza sahası dışından çektiği şut az farkla dışarı çıkarken, maçta ilk 45 dakika 1-0’lık skorla sona erdi.



> Devler Ligi gitti!

52. dakikada Mehmet Topal’ın eline çarpan topla Kopenhag penaltı kazandı. Topun başına Wind geçti: 2-0. 62’de orta sahadan aldığı topu yaklaşık 30 metre süren Falk ümitleri tüketen vuruşu yaptı: 3-0. Başakşehir’in elenmesiyle birlikte önümüzdeki sezon Süper Lig’i şampiyon bitirecek takım 2021-22 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılım hakkını kaybetti. Fakat önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak takım, kendi liginde de doğrudan Devler Ligi gruplarına kalan kontenjanda olursa, bu hak yeniden Türkiye’nin olacak.