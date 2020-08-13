Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

G.Saray uzun uğraşlar sonucunda Emre Kılınç’ı dün resmen transfer ettiğini açıkladı. Sarı-kırmızılılar saat 19.05’te yaptıkları bildirim ile 25 yaşındaki oyuncuyu dört yıllığına renklerine kattıklarını taraftarına müjdeli. Dün öğlen saatlerinde resmî sosyal medya hesabından ‘Çocukluk aşkımsın’ bestesi Emre’nin ıslıkla çaldığı bir ses kaydını paylaştıktan sonra da KAP bildirimi yapıldı. Aslan devre arasında Emre’yi transfer etmek için Sivasspor’a teklifte bulunmuş ancak istenilen yüksek bonservis bedeli sebebiyle bu transfer o dönemde gerçekleşememişti. Emre Kılınç için sezon sonu beklendi ve dün deyim yerindeyse birbirini isteyen iki taraf hasreti bitirdi.

> Gurur doluyum

G.Saray'a gelmenin mutluluğu içinde olduğunu vurgulayan Emre Kılınç, "Ben sadece bir söz vermiştim, Galatasaray'da oynama hayalimden bahsetmiştim. Tek söylediğim buydu. Bunun haricinde pek bir şey yapmam gerekmedi. Süreç beni buralara getirdi. Sadece dik duruşumu korudum ve şu an buradayız. Yönetim, taraftar tarafından da bu kadar seviliyorum. Hepsinden Allah razı olsun" sözlerini kullandı. Önümüzdeki sezon 11 milyon 350 bin TL alacak olan Kılınç'a dört sezonda toplamda yaklaşık 37 milyon TL'lik ödeme yapılacak.

Yandaş'a gönderme

İmzası sonrası "Dik durdum" sözleri dikkat çeken Emre Kılınç için konuşan G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, "Söz tutma, kişilik abidesi. Dürüstlük ve doğruluk önce söz tutmaktır. Emre Kılınç bize bunu gösterdi. Kendisine bu bağlamda Galatasaray için değil, Türk sporu adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. G.Saray kanadı bilindiği gibi daha önce de F.Bahçe'ye giden Mert Hakan Yandaş'ı suçlamıştı.

RIERA GERİ DÖNDÜ

Galatasaray sezonu açtı

Sarı-kırmızılılar dün Florya’da yaptıkları antrenmanlarla yeni sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Galatasaraylı oyuncular iki grup hâlinde çalıştı. Öğlen çalışan oyuncular sabah koronavirüs testinden geçip sahaya inerken diğer grup ise daha geç saatte hastaneye gidip akşamüstü idman yaptı. Bu arada bir dönem G.Saray'da forma giyen Albert Riera, eski takımına Terim'in yardımcısı olarak geri döndü ve çalışmada yer aldı.

Hatalarım kredimi bitirdi

GSTV'ye konuşan Arda Turan, "Fatih Hoca beni isteyince diğer bütün teklifleri geri çevirdim. Özel hayatım sahadaki kredimi bitirdi. Elbette verilirse takıma liderlik yapacağım ama ben oynamaya geldim. Uzun yıllar futbol oynayacağım. Bırakmaya gelmedim" derken, "Barcelona ayrılığım için söylenenler cahillik. Onlar beni göndermedi. Ben artık özel hissetmemeye başlamıştım. Onun için ayrıldım" sözlerini kullandı.