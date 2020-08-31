Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da en ciddi teklif kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun deyimi ile Alexander Sörloth ve Uğurcan Çakır’a gelse de Majid Hosseini de Sampdoria’nın gözdesi... Bir süredir oyuncuyu yakından takip eden İtalyan ekibi, 24 yaşındaki savunma oyuncusu için masaya oturmaya hazırlanıyor. Bordo-mavili yönetim ise bir sezon sonra mukavelesi sona erecek İranlı stoperden para kazanma düşüncesinde. Karadeniz ekibinde yönetimin, 2018’de İstiklal’den 517 bin avroya alınan oyuncudan beklentisi 5 milyon avro civarında. İran Millî Takımı forması da giyen Hosseini de kulüplerin anlaşması hâlinde İtalya’ya sıcak bakıyor.



> Sarı sakata geldi

Hosseini, Teknik Direktör Newton’un yeni sezon kadro planlamasında yer alsa da İngiliz antrenör şartlara göre kulüp menfaatinin ön planda olduğunu görüşünde. Bordo-mavili forma ile 57 maça çıkan 2 gol atıp 1 de asist yapan Hosseini Süper Lig’den de isteyen takımlar var ama rakamlar beklenen düzeyde değil. Yönetim, Hosseini’nin durumuna göre savunma bölgesine takviye yapacak. Bu arada Samsunspor ile yapılan maç öncesindeki son idmanda sakatlanan Yusuf Sarı’nın 1 ila 3 hafta arasında takımdan uzak kalacağı belirtildi.



TRABZON’UN BAŞARISI

Düşük maliyet yüksek değer

∂ Karadeniz ekibi, Süper Lig’deki takımlar arasında takım değeri 86 milyon avro ile en yüksek ekip durumunda. Sörloth, Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Ömür ligde piyasa değeri en yüksek isimler olarak dikkat çekerken bordo-mavililerde takımın maliyeti ise sadece 14 milyon avro.