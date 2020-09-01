Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde PAOK’a elenmesinin en büyük gerekçesi olarak Burak’ın ayrılmasından sonra forvet transferinin yapılmaması olarak gösterilmişti. Lille’e transfer olan tecrübeli golcünün yerine henüz hiçbir oyuncuyla anlaşamayan Beşiktaş yönetimi arayışlarına hız verdi. Alanyaspor forması giyen Papiss Cisse ve Atletico Madrid’in 32 yaşındaki yıldızı Nikola Kalinic ile dirsek temasında olan siyah-beyazlılar, daha önce de gündeme gelen Ze Luis defterini raftan indirdi.



> Bir yıllığına kiralanacak

Portekiz ekibi Porto’da forma giyen 29 yaşındaki Afrikalı oyuncu gözden çıkarılmış durumda. Portekiz spor gazetesi Abola, Porto’nun iki yeni golcü transferi yapacağını, Ze Luis’in kadroda düşünülmediğini yazdı. Gazete, Ze Luis’i isteyen ekipler içinde Beşiktaş’ın da olduğunu yazarken, Yeşil Burun Adaları pasaportlu oyuncu geçen sezon 10 milyon 750 bin avro karşılığında Spartak Moskova’dan Portoya transfer olmuştu. Beşiktaş oyuncuyu bir yıllığına kiralamak istiyor.



1 YILLIK İMZA ATACAK

Montero İstanbul’da

∂ Beşiktaş’ın Atletico Madrid'den kiralık olarak kadrosuna katmak için anlaştığı Javi Montero İstanbul’a geldi. Hem sol stoper hem sol bek oynayabilen genç oyuncu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 1 yıllık sözleşme imzalayacak. Montero’ya 775 bin avro ödenecek.



Kartal’ın rakipi Sivasspor

∂ Beşiktaş, Ümraniye’de yaptığı idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Isınma hareketlerinin ardından oyuncular yarım sahada çift kale maç yaptı. Siyah-beyazlılar The Land of Legends Cup ilk maçında bu akşam 21.00’de Sivasspor ile Vodafone Park’ta karşı karşıya gelecek.



Millî mesai başladı

UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül'de Sivas'ta Macaristan ve 6 Eylül'de deplasmanda Sırbistan'la karşılaşacak A Millî Takım, Riva'da ilk antrenmanını dün akşam yaptı. Fransa’da top koşturan Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı, dün İstanbul'a gelerek kadroya dâhil oldu. Macaristan maçını Portekizli Artur Dias’ın yöneteceği açıklandı.