Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sezonun ilk maçında evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Trabzonspor şoku yaşıyor. Bordo-mavililerin Rosenborg'dan 900 bin avro karşılığında transfer edip 4 yıllık imza attırdığı Andres Trondsen'in ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı. Önceki gün yapılan idmanda sakatlanıp çalışmayı yarıda bırakan oyuncunun dün MR'ı çekildi. Yapılan incelemeler sonrasında Trondsen'in ağır sakatlığı ortaya çıktı. Ameliyat masasına yatacak olan Norveçli futbolcunun altı ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Bordo-mavililere Marlon ve Joao Pereira'dan da kötü haber geldi.

> Lisansı dondurulacak

Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Marlon'un sol arka adalesinde gerilme ve ikinci derecede yaralanma, Pereira'nın da Rizespor ile oynanan hazırlak maçında sağ diz iç yan bağlarında birinci derecede zorlanma tespit edildiğini açıkladı. Uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Trondsen'in yanı sıra bu iki oyuncu da Beşiktaş ile oynanacak ligin ilk karşılaşmasında forma giyemeyecek. Yönetimin, Trondsen'in lisansını devre arasına kadar askıya almayı düşündüğü öğrenildi.