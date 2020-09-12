Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligdeki ilk maçında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Trabzonspor, bir taraftan da takıma takviye peşinde koşuyor. Bordo-mavililer, daha önce Sörloth ve Novak’ın da forma giydiği Danimarka'nın FC Midtjylland takımının başarılı stoperi Erik Sviatchenko'yu gündemine aldı. 28 yaşında, 1,85 metre boyundaki stoper için menajerlere yetki verildi. Oyuncunun Trabzon'a gelmeye sıcak baktığı ifade

Newton arayışta

∂ Diğer taraftan teknik direktör Newton sakatlıklar sebebiyle planlarını değiştirdi. Altı ay sahalardan uzak kalacak olan Trondsen'in yanı sıra Marlon ve Pereira'dan da yararlanamayacak olan İngiliz çalıştırıcı, savunmanın göbeğinde Campi ve Hosseini'yi birlikte oynatmayı düşünüyor. Pereira'nın yerine sağ bekte Kâmil Ahmet, Marlon'un yerine ise solda Abdurrahim forma giyecek.

YİNE GELMEDİ

Sörloth krizi

∂ Trabzonspor’da Beşiktaş maçı öncesi Sörloth krizi yaşanıyor. Üç gündür Trabzon’a gelmeyen Norveçli oyuncuya kulüpten kimsenin ulaşamadığı ve futbolcunun telefonlara cevap vermediği öğrenildi.