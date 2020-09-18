Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray ligi Gaziantep FK karşısında aldığı net bir galibiyetle açtıktan sonra, UEFA Avrupa Ligi’ne de iyi bir başlangıç yaptı. Deplasmanda Neftçi Bakü’yü zorlanmadan yenen temsilcimiz ön elemelerde 3. tura yükseldi. Fatih Terim’in talebeleri bulduğu gollerin yanı sıra birçok pozisyondan da faydalanamadı; yoksa daha farklı bir skor ortaya çıkacaktı.

Diagne'ye moral

Pandemi sebebiyle sıkışan fikstürü ve maç yoğunluğunu göz önüne alan Fatih Terim, hafta sona oynayacakları Başakşehir maçını düşünerek rotasyona gitti. Yine de maçın kontrolü G.Saray’daydı. İki kere ağları havalandıran Diagne büyük moral depolarken, ligde ilk golünü Antep ekibine atan Emre Kılınç ilk asistini de Azerbaycan’da gerçekleştirdi.

Luyindama hazır değil

Maçın genelinde sarı-kırmızılılar iyi bir oyun ortaya koyarken, geçen sezon sakatlanarak devreyi kapatan Luyindama attığı gole rağmen hazır bir görüntü çizmedi. Kongolu oyuncu yaptığı pas hatalarının yanı sıra, zaman zaman müdahalelerde de geç kaldı. Yine de maçın ardından sevinen taraf olan temsilcimiz gözlerini şimdi ligdeki son şampiyona çevirdi.

TERİM BAŞAKŞEHİR'E SAKLADI

Avrupa’da rotasyon

∂ Lige Gaziantep FK karşısında iyi bir futbolla beraber 3-1 gibi net bir galibiyet alan Galatasaray’da Fatih Terim dört oyuncusu ile rotasyona gitti. Pandemi sonrası sıkışan fikstürü hesaba katan deneyimli teknik adam pazar günü yapacakları Başakşehir mücadelesinin yanı sıra sakalıktan da kaçınmak için Omar, Falcao, Arda ve Feghouli’yi zorlu mücadeleye yedek kulübesinde başlattı.

ALANYA’YA ROSENBORG

Aslan’ın rakibi Hajduk Split

G.Saray Avrupa Ligi 3. turunda Hajduk Split’le eşleşti. Temsilcimiz Hırvatistan ekibiyle tek maç üzerinden 24 Eylül Perşembe günü karşılaşacak. Mücadele İstanbul’da oynanacak. Bir diğer ekibimiz Alanyaspor’un rakibi de Rosenborg oldu. Bu karşılaşma Norveç’te oynanacak. İki randevu da tek maçlı eleminasyon usülü gerçekleşecek.

20 MAÇ SONRA GÜLDÜ

Sendrom bitti

∂ Galatasaray, Neftçi Bakü müsabakasıyla birlikte 20 maç sonra Avrupa kupalarında deplasmanda sahadan galip ayrıldı. Cimbom, Avrupa’da son olarak 2012-2013 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Turu’nda Almanya ekibi Schalke 04’ü 3-2 mağlup etmişti.

SEKİZ MAÇTIR SUSKUNDU

Nihayet gol attı!

∂ G.Saray, Avrupa kupalarında deplasmandaki gol suskunluğu bozdu ve 8 maç aradan sonra skor üretti. Cimbom, Avrupa’daki son deplasman golünü 2015-2016 sezonunda İtalya’nın Lazio takımıyla Avrupa Ligi son 32 turunda yaptığı maçta (1-1) atmıştı.

BABEL’DEN PAYLAŞIM

Emin adımlarla

∂ G.Saray’da dün on birde başlayan Ryan Babel maç sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparken, “Uzun zaman sonra oynadığım için mutluyum. Yavaş yavaş ama emin adımlarla geliyorum. Tebrikler takım” ifadelerini kullandı.

Terim: İyi ki hayatımdasın

Fatih Terim için dünkü maç çok anlamlıydı. Tecrübeli hoca karşılaşmanın ardından, “Kardeş Azerbaycan’dan kardeşçe ayrılıyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, görüşmek üzere” derken, “Bu teknik direktör olarak 500. maçımdı. Ne kadar gururlu olduğumu anlatamam. İyi ki hayatımda Galatasaray var. Avrupa’da da 100. galibiyet. İkisi bir araya gelmiş” sözlerini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı, “Hajduk ciddi rakip. Dikkat etmemiz gerekecek. Artık kendi seyirci avantajımız var da diyemeyeceğiz. İstanbul’a döner dönmez teknik ekibimizle birlikte analiz yapacağız” şeklinde konuştu.