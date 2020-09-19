TFF'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Dört Klasman hakemimiz ile iki Klasman Yardımcı hakemimizin 17.09.2020 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır. Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" ifadelerine yer verildi.
TFF açıkladı: 6 hakem koronavirüse yakalandı
19.09.2020 - 12:30 | Son Güncelleme: 19.09.2020 - 12:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 4 klasman hakemi ile 2 klasman yardımcı hakemin korona virüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : TFF,hakem,koronavirüs,story_,
732980 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/732980.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GÖZTEPE A.Ş.
2
1
1
0
4
4
02
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
1
1
0
0
3
3
03
BEŞİKTAŞ A.Ş.
1
1
0
0
2
3
04
GALATASARAY A.Ş.
1
1
0
0
2
3
05
ATAKAŞ HATAYSPOR
1
1
0
0
2
3
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
1
1
0
0
2
3
07
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
1
1
0
0
2
3
08
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
1
1
0
0
1
3
09
FENERBAHÇE A.Ş.
1
1
0
0
1
3
10
HES KABLO KAYSERİSPOR
1
1
0
0
1
3
11
YENİ MALATYASPOR
2
0
1
1
-3
1
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
0
0
0
0
0
0
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
1
0
0
1
-1
0
14
MKE ANKARAGÜCÜ
1
0
0
1
-1
0
15
KASIMPAŞA A.Ş.
1
0
0
1
-1
0
16
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
1
0
0
1
-2
0
17
TRABZONSPOR A.Ş.
1
0
0
1
-2
0
18
DEMİR GRUP SİVASSPOR
1
0
0
1
-2
0
19
GENÇLERBİRLİĞİ
1
0
0
1
-2
0
20
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
1
0
0
1
-2
0
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
1
0
0
1
-4
0
Süper Lig Fikstür
2.Hafta Maçları
18.09.2020 20:00
Yeni Malatyaspor 1 - 1 Göztepe
19.09.2020 13:30
Gençlerbirliği - Konyaspor
19.09.2020 16:00
Denizlispor - Trabzonspor
19.09.2020 19:00
Beşiktaş - Fraport-tav Antalyaspor
19.09.2020 19:00
Alanyaspor - Hes Kablo Kayserispor
20.09.2020 13:30
Erzurumspor - Sivasspor
20.09.2020 16:00
Kasimpaşa - Rizespor
20.09.2020 19:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Karagümrük
20.09.2020 19:00
Başakşehir - Galatasaray
21.09.2020 20:00
Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ADANASPOR A.Ş.
2
1
1
0
1
4
02
ADANA DEMİRSPOR
1
1
0
0
2
3
03
BALIKESİRSPOR
1
1
0
0
2
3
04
ALTINORDU
1
1
0
0
2
3
05
ÜMRANİYESPOR
1
1
0
0
1
3
06
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
1
1
0
0
1
3
07
ANKARASPOR
1
1
0
0
1
3
08
AKHİSARSPOR
1
0
1
0
0
1
09
ALTAY
1
0
1
0
0
1
10
TUZLASPOR A.Ş.
1
0
1
0
0
1
11
YILPORT SAMSUNSPOR
1
0
1
0
0
1
12
ESKİŞEHİRSPOR
2
0
1
1
-1
1
13
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
1
0
0
1
-1
0
14
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
1
0
0
1
-1
0
15
İSTANBULSPOR A.Ş.
1
0
0
1
-1
0
16
BURSASPOR
1
0
0
1
-2
0
17
GİRESUNSPOR
1
0
0
1
-2
0
18
MENEMEN SPOR
1
0
0
1
-2
0
PTT 1. Lig Fikstür
2.Hafta Maçları
18.09.2020 19:00
Eskişehirspor 0 - 0 Adanaspor
19.09.2020 14:00
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Akhisarspor
19.09.2020 14:00
Tuzlaspor A.ş. - Balikesirspor
19.09.2020 19:00
Altinordu - Bursaspor
20.09.2020 14:00
Ankara Keçiörengücü - Ankaraspor
20.09.2020 16:30
Istanbulspor - Altay
20.09.2020 19:00
Giresunspor - Menemen Spor
21.09.2020 19:00
Adana Demirspor - Beypiliç Boluspor
21.09.2020 19:00
Yilport Samsunspor - ümraniyespor