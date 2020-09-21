Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray, Gaziantep ve Neftçi karşısında aldığı galibiyetler ile yaptığı harika başlangıcı, son şampiyon Başakşehir’i de devirerek sürdürdü. Sarı-kırmızılılar özellikle ilk yarıda ortaya koydukları tempolu oyunu, rakibe yaptığı üçlü-dörtlü baskılarla süsleyip maçın hâkimi olmayı başardı. Açılışı penaltıdan yapan Fatih Terim’in öğrencileri çizgiye inip, içeri doldurdukları toplarla birçok tehlike bulurken, Belhanda’nın şık golü de bu şekilde geldi.

Kendi silahı ile vurdu

Rakip analizini çok iyi yapan Galatasaray, baskıyı ileri uçta başlattı. Başakşehir’in usta ayakları İrfan ve Visca’yı topla buluşturmamak için sürekli markaja alan sarı-kırmızılılar atağa ise koşu yoluna, hızlı paslarla çıkarak rakibinin silahını onlara karşı kullanarak dengesini bozdu. Fatih Terim yüksek tempo sebebiyle yorulan oyuncuları tam zamanında değiştirip, kontrolün Okan Buruk’un öğrencilerine geçmesine izin vermedi ve üç puanı kopardı.

Kaplan kükredi

Geçtiğimiz gün dördüncü defa baba olmanın mutluluğunu yaşayan Radamel Falcao, Fatih Terim’den aldığı özel izin ile zorlu Başakşehir mücadelesi öncesi hastaneye gitti. Eşi ve yeni dünyaya gelen bebeği ile vakit geçiren Kolombiyalı golcü, hastaneden çıkar çıkmaz da takıma katılarak Başakşehir maçı için arkadaşlarına dahil oldu ve golünü

> Çok eleştiri almıştı

Galatasaray’ın bu sezon attığı ilk dört golde de Radamel Falcao’nun doğrudan katkısı vardı. Yıldız oyuncu 3 gol atarken, ilk haftada Emre Kılınç’a da asist yapmıştı. Takıma katıldıktan sonra özellikle geçen sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle çok sayıda maçı kaçıran Falcao hayli eleştiri almıştı. Taraftarlar sosyal medyada oyuncuya övgü yağdırdı.

Daha çok çalışacağım

Falcao, Instagram hesabından, “Çok mutluyum. Takım olarak çok iyiydik. Şimdi daha çok çalışma ve gelecek maça daha iyi hazırlanma zamanı” paylaşımı yaptı.

Harika bir uyum var

Marcao: Böyle devam

∂ Süper Lig’in ilk iki haftasını kayıpsız ve altı puanla geçen G.Saray’da futbolcular mutlu ama temkinli açıklamalar yaptı. İyi form tutan stoper Marcao, “Sezona iyi başladık. Ama yolun daha başındayız. Bu mentaliteyle, aynı şekilde devam etmeliyiz” derken, Roma’ya transferiyle ilgili soruyu, “Menajerim cevap verse daha doğru olur” şeklinde geçiştirdi.

Kaleyi gole kapattık

∂ G.Saray’ın file bekçisi Fatih Öztürk, ‘’Kaleyi gole kapattıysanız yüzde 95 doğru yapmışsınızdır. Son şampiyondular. Çok iyi oynadık. Avrupa maçımızı da kazanacağız” dedi. Emre Kılınç ise, “Takım harika bir uyum yakaladı. Sahada birbiri için mücadele eden bir takım vardı. Çok daha iyi olacağız. Her mevkide oynarım. Benim için problem değil” sözlerini kullandı.

Hakem bu maçı kaldıramadı

Başakşehir’in teknik direktörü Okan Buruk, “İki takım oyuncularını da tebrik etmeliyiz. Hakem biraz maçın altında kaldı, bu seviyede maçı kaldıracak kapasitede olmadığını gösterdi” derken, “G.Saray iyi savunma yaptı. İkinci devre oyun çok fazla bizdeydi. Belki az üretkendik ama bir bölümde rakibimizi kendi sahasının ortasına kadar yasladık. Bu bölümde üretken olmamız lazımdı, rakibi çıkarmadık, 1-1’i bulsak daha iyi olacaktı” sözlerini kullandı.