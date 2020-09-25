Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Şampiyonlar Ligi hayalleri PAOK’a yenilince suya düşen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turunda Portekiz’in Rio Ave takımına da elendi... Vodafone Park’ta tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadeleye siyah-beyazlılar sürpriz bir kadroyla çıktı. Yedek ağırlıklı oyuncular fazla olsa da Beşiktaş’ın ilk yarıdaki futbolu beklentilerin ötesindeydi. Özellikle topu tehlikeli bölgeye aktarmakta oldukça başarılı olan temsilcimiz, pas tercihlerinde de başarılı olsaydı soyunma odasına çok daha farklı bir skorla üstün

Hücum unutuldu

İlk yarıda Beşiktaş’ın rakibine skor ve oyun anlamında üstünlük kurmasındaki en önemli faktör, rakip yarı alanda yapılan ani preslerdi. Özellikle Dorukhan ve Oğuzhan bu anlamda Rio Ave’ye nefes aldırmadı. Ancak ikinci yarıda bu Beşiktaş’tan eser yoktu sahada. İlk yarıda zayıf bir takım görüntüsü veren Rio Ave, ikinci 45’te ise çok farklı bir görüntü çizdi. Moreira’nın 55’te direkten dönen topu Portekiz ekibini daha da cesaretlendirdi.

Gol ‘geliyorum’ dedi

Skoru korumaya çalışan Beşiktaş hücuma nadiren çıktı. Geçen sezon beşinci sırada tamamlayan Rio Ave, geliştirdiği tehlikeli ataklarla golü bulacağının sinyallerini vermişti. Oyuna 84’te giren Gökhan Töre son anlarda Mensah’a iki defa gollük pas verdi ama Ganalı oyuncu başarılı olamadı. Kaleci Utku’nun 120’deki inanılmaz kurtarışı olmasa maç penaltılara da uzamayacaktı. Penaltı vuruşlarında başarısız olan temsilcimizin, Şampiyonlar Ligi’nden sonra UEFA Avrupa Ligi hayalleri de suya düştü.

Dört saat süren kontrol

Beşiktaş, siyah-beyazlı formayla iz bırakan golcülerden olan Vicent Aboubakar’ı dün İstanbul’da detaylı bir sağlık kontrolünden geçirdi. Porto’da çapraz bağlarından ameliyat olduktan sonra eski formuna kavuşamayan Kamerunlunun sağlık kontrolleri dört saat sürdü. Beşiktaş yönetimi, ünlü spor hekimi Prof. Dr. Ömer Faruk Taşer’i de sağlık kontrollerine davet etti. Başkan Ahmet Nur Çebi de bilgi almak için hastaneye gitti. Aboubakar’ın ayrıntılı raporlarında herhangi bir kronik sakatlığa rastlanmazsa oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

ŞAHİN’İN ÜZÜNTÜSÜ

İşi uzatmamalıydık

∂ Beşiktaş’ın yardımcı hocası Murat Şahin “Farklı galip gelmeliydik. Pozisyonlarımız vardı. 85’te golü yedik. Penaltılara kaldıktan sonra iş yüzde 50, yüzde 50 şansa kalıyor. Yenildiğiniz zaman çıkardığınız kadro beğenilmez. Bu kadroyu çıkardığımızda rotasyon düşünmedik. Elendiğimiz için üzgünüz” dedi.

KIESZEK’İN MUTLULUĞU

Penaltılara çalıştık

∂ Rio Ave’nin 36 yaşındaki kalecisi Pawel Kieszek “Beşiktaş harika bir takım ancak sahada maçlar 11’e 11 oynanıyor. Biz daha iyiydik. Takımın kendine güveni vardı. Hocamız kimin penaltı atmak istediğini sordu ve birçok oyuncu istekli oldu. Penaltılara çalışmıştık ve gerekeni yaptık” diye konuştu.