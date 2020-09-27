Yaşanan olay ile ilgili kulübün resmi sitesinden açıklama yayınlayan MKE Ankaragücü, “DG Sivasspor karşılaşmasında 79. dakikada sakatlanan ve oyuna devam edemeyen oyuncumuz Jonathan Bolingi’nin hastanede yapılan tetkiklerinde sol dirseğinde çıkık tespit edilmiştir. Genel sağlık durumu iyi olan Jonathan Bolingi’ye hastanede gerekli müdahaleler yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.
Bolingi’nin sol dirseğinde çıkık tespit edildi
27.09.2020 - 20:37 | Son Güncelleme: 27.09.2020 - 20:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig’in 3. haftasında DG Sivasspor ile karşı karşıya gelen MKE Ankaragücü’nde sakatlanan Jonathan Bolingi’nin sol dirseğinde çıkık tespit edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bolingi,Ankaragücü,sakatlık,
734940 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/734940.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
3
2
1
0
5
7
02
AYTEMİZ ALANYASPOR
3
2
1
0
4
7
03
ATAKAŞ HATAYSPOR
3
2
1
0
3
7
04
GALATASARAY A.Ş.
2
2
0
0
4
6
05
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
3
2
0
1
2
6
06
GÖZTEPE A.Ş.
3
1
2
0
4
5
07
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
2
1
1
0
3
4
08
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
2
1
1
0
2
4
09
FENERBAHÇE A.Ş.
2
1
1
0
1
4
10
TRABZONSPOR A.Ş.
3
1
1
1
0
4
11
BEŞİKTAŞ A.Ş.
3
1
1
1
-1
4
12
DEMİR GRUP SİVASSPOR
3
1
1
1
-1
4
13
KASIMPAŞA A.Ş.
3
1
0
2
0
3
14
HES KABLO KAYSERİSPOR
3
1
0
2
-3
3
15
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
3
0
2
1
-2
2
16
MKE ANKARAGÜCÜ
2
0
1
1
-1
1
17
GENÇLERBİRLİĞİ
2
0
1
1
-2
1
18
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
3
0
1
2
-3
1
19
YUKATEL DENİZLİSPOR
2
0
1
1
-4
1
20
YENİ MALATYASPOR
3
0
1
2
-5
1
21
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
3
0
0
3
-6
0
Süper Lig Fikstür
3.Hafta Maçları
25.09.2020 20:00
Karagümrük 2 - 0 Başakşehir
26.09.2020 13:30
Hes Kablo Kayserispor 1 - 3 Erzurumspor
26.09.2020 16:00
Atakaş Hatayspor 1 - 0 Kasimpaşa
26.09.2020 16:00
Göztepe 2 - 2 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
26.09.2020 19:00
Trabzonspor 3 - 1 Yeni Malatyaspor
27.09.2020 13:30
Rizespor 1 - 1 Alanyaspor
27.09.2020 16:00
Sivasspor 0 - 0 Ankaragücü
27.09.2020 16:00
Konyaspor 4 - 1 Beşiktaş
27.09.2020 19:00
Galatasaray - Fenerbahçe
28.09.2020 20:00
Fraport-tav Antalyaspor - Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
3
2
1
0
3
7
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
3
2
0
1
2
6
03
YILPORT SAMSUNSPOR
3
1
2
0
3
5
04
ADANASPOR A.Ş.
3
1
2
0
1
5
05
ADANA DEMİRSPOR
2
1
1
0
2
4
06
AKHİSARSPOR
3
1
1
1
1
4
07
TUZLASPOR A.Ş.
2
1
1
0
1
4
08
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
3
1
1
1
0
4
09
GİRESUNSPOR
3
1
1
1
-1
4
10
ALTINORDU
2
1
0
1
0
3
11
BURSASPOR
3
1
0
2
-1
3
12
BALIKESİRSPOR
3
1
0
2
-1
3
13
ANKARASPOR
2
1
0
1
-1
3
14
ÜMRANİYESPOR
3
1
0
2
-4
3
15
ALTAY
2
0
1
1
-1
1
16
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
2
0
1
1
-1
1
17
ESKİŞEHİRSPOR
2
0
1
1
-1
1
18
MENEMEN SPOR
2
0
1
1
-2
1
PTT 1. Lig Fikstür
3.Hafta Maçları
25.09.2020 19:00
Adanaspor 0 - 0 Ankara Keçiörengücü
26.09.2020 14:00
ümraniyespor 1 - 3 Istanbulspor
26.09.2020 19:00
Akhisarspor 2 - 0 Balikesirspor
26.09.2020 19:00
Bursaspor 1 - 2 Giresunspor
27.09.2020 14:00
Royal Hastanesi Bandirmaspor 2 - 2 Yilport Samsunspor
27.09.2020 16:30
Ankaraspor - Adana Demirspor
27.09.2020 19:00
Altay - Eskişehirspor
28.09.2020 19:00
Beypiliç Boluspor - Altinordu
28.09.2020 19:00
Menemen Spor - Tuzlaspor A.ş.