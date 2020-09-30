Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde hüsrana uğrayan, son olarak Konya'da taraftarını kızdıran bir mağlubiyet yaşayan Beşiktaş'ta ikinci adam krizi yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yapan Çağdaş Atan kendisine yeni bir kariyer planı çizerek sezon başında Alanyaspor'un başına geçmişti. Taktik bilgisi üst seviyede olan Atan'ın yerine, futbolcu izleme ekibinin başında olan Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın getirildi.

Başkan Çebi el attı

Daha önce Tamer Tuna'nın ayrılığı sonrası takımın kötüye gittiği dönemde asbaşkanlık yapan Başkan Ahmet Nur Çebi krize el attı. Sergen Yalçın'a fazla baskı yapmak istemeyen siyah-beyazlıların patronu, tecrübeli çalıştırıcının yardımcı antrenör konusunu düşünmesi için tavsiyede bulundu. Öte yandan Alanyaspor'un başına geçen Çağdaş Atan ligde ilk üç maçında iki galibiyet ve bir beraberlik elde ederek ne kadar doğru bir seçim olduğunu ortaya koydu.

BİR YILLIK KİRALIK

Rosier Kartal oldu

Beşiktaş, Sporting Lizbon'un 24 yaşındaki Fransız sağ beki Valentin Rosier ile prensip anlaşmasına vardı. Siyah-beyazlı yönetim oyuncuyu birkaç gün içinde İstanbul'a getirecek ve bir yıllık kiralık sözleşme yapacak. Öte yandan lisansı çıkarılan yeni transfer Josef de Souza'nın, G.Birliği maçında oynayabileceği açıklandı.

Vida suyunu çıkardı

Konya deplasmanında dört golde de acemice hatalar yapan Domagoj Vida için hayat normal şekilde devam ediyor. Mahcup davranması beklenirken idmanlardaki rahat tavırları sebebiyle tepki toplayan Hırvat futbolcuyla teknik direktör Sergen Yalçın'ın da konuşmadığı öğrenildi.