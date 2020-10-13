Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl harika bir performans göstererek EURO 2020 biletini cebine koymayı başaran millî takım, pandemi arasının ardından galibiyete hasret kaldı. Uluslar Ligi’ne Macaristan yenilgisiyle başlayıp ardından Sırbistan ile deplasmanda berabere kalan ay yıldızlılar son iki maçta ise futboluyla büyük beğeni kazandı. Hazırlık maçında üç defa geriye düştüğü maçta Almanya ile berabere kalan millîler, ardından Uluslar Ligi’ndeki kritik maçta Rusya’yı da elinden kaçırdı.

İyi oyun devam etmeli

∂ Rusya ile oynanan maçın özellikle ikinci yarısında rakibini âdeta sahasına hapsedip birçok pozisyona giren ay yıldızlı takım, direklere takılınca karşılaşma 1-1 sona erdi. Teknik direktör Şenol Güneş bu maçta iki puanı kaçıran taraf olduklarını söylerken oyuncularını da tebrik etti. Güneş soyunma odasında yaptığı konuşmada “Oynadığımız futbola mı sevinelim, kaçan galibiyete mi üzülelim bilemiyorum. Böyle oynamaya devam edersek tabela da düzelir” dedi.

Pes etmeyen bir takım

∂ Millî takımın son iki maçında geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmayan, pes etmeyen karakteri futbolseverlerin takdirini kazandı. Ay yıldızlı ekipte, 23 yaşındaki Cengiz Ünder, 22 yaşındaki Merih Demiral, 24 yaşındaki Çağlar Söyüncü ve 20 yaşındaki Ozan Kabak gibi genç oyuncular en önemli isimler hâline geldi. Millî takım, her geçen gün göze hoş gelen bir futbol ortaya koyarken izleyenlere “Artık sonuç alma vakti geldi” dedirtiyor.

Cengo’nun içine Salâh kaçmış!

Sezon başında Roma’dan Çağlar Söyüncü’nün takımı Leicester City’ye 25 milyon avro satın alma opsiyonuyla kiralanan Cengiz Ünder, her geçen gün yıldızını parlatıyor. İkinci yarıda oyuna girdikten sonra millî takımın çehresini değiştiren Cengiz’in iki füzesinden birini kaleci Shunin son anda tokatlarken, diğeri direğe takılmıştı. Futbolseverler sosyal medyada Cengiz’e övgü yağdırırken “Çocuğun içine Salâh kaçmış” yorumu dikkati çekti.

Ozan-Efecan çıkarıldı

A Millî Takım'da Ozan Kabak ve Efecan Karaca aday kadrodan çıkarıldı. Rusya maçında gördüğü sarı kartla Sırbistan maçı öncesi cezalı duruma düşen Ozan dün akşam kamptan ayrıldı. Alt baldırında ve adduktor kasında problem yaşayan Efecan Karaca da aday kadrodan çıkarılan bir diğer oyuncumuz oldu.

RUS BASINI BİZİ METHETTİ

Türkler zafere daha yakındı

∂ Rus basını Türkiye’nin galibiyeti kaçıran taraf olduğu görüşünde birleşti. Championat.com sitesi, “Türklerin ikinci yarıda attıkları golü hak ettiklerini itiraf etmek gerekiyor. Zafere yakın olan taraf da Türklerdi” derken eski Rus futbolcu Aleksandr Mostovoy “Türkler ikinci yarıdaki oyunuyla kazanmayı hak etmişti” dedi.

Ümitler lidere karşı

Ümit Millî Takım bu akşam 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında deplasmanda 21.30’da İngiltere ile karşılaşacak. 7 maçta 19 puan alan İngiltere lider durumda bulunuyor. Ay yıldızlılar ise iki galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgiyle 7 puan toplayabildi.