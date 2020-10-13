Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî takımda son dönemde üst üste yaşanan ancak sonradan ortaya çıkan gelişmeler şaşkınlığa sebep oluyor. Ümit Millî Takım’ın Florya’da Galatasaray ile yaptığı basına kapalı hazırlık maçı, yoğun yağmur sebebiyle yarıda kalmıştı ancak TFF’nin sitesinde karşılaşmanın golsüz bittiği bilgisi dışında bir şey paylaşılmamıştı. Marcao’nun Halil Dervişoğlu’na tokat attığı ve bu yüzden maçın yarıda kaldığı iddiaları ortalığı karıştırdı.

Kaan-İrfan Can

Benzer gariplikler A Millî Takım’da da yaşanmaya devam etti. Kaan Ayhan sakatlanıp millî takım kampından ayrıldığını TFF’den önce kendi sosyal medya hesabından duyurunca Şenol Güneş küplere bindi. Kadroya çağırılan İrfan Can’ın virüs taşıyan biriyle temaslı olduğu için kampa gitmediği ise Başakşehir’in hazırlık maçında yer alınca ortaya çıktı. Yaşananlar “TFF’nin hatları mı kesik” sorusunu gündeme getirdi.