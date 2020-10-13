Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezon yeni başladı ama Trabzonspor’un geçtiğimiz sezonlardan kalma hakem tepkisi her yerde kendini gösteriyor. Yönetim, Gaziantep FK maçı sonrası TFF binasına ziyarette bulunup Nihat Özdemir’le görüşmek istemiş ama ulaşamamıştı. Takım da BB Erzurumspor ile yapılan maçta hakemleri protesto için bir dakika hareketsiz kalmıştı. Son eylem ise Artvin’de bir taraftardan geldi.

Özdemir söz verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte Yusufeli Barajı'nı incelemek ve birtakım ziyarette bulunmak için Artvin’e giden ve semt pazarını gezen TFF Başkanı Nihat Özdemir’e bordo-mavili bir taraftar “Başkan’ım, Trabzonspor’un hakkı yıllardır yeniliyor, bu insanlara yazık. Şu hakemlere bir el atın, ortalık düzelsin” dedi. Özdemir ellerinden geleni yapacaklarının sözünü verdi.