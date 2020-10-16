Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslar Ligi’nde gruptan lider çıkma şansımızı zora soksak da Rusya’nın Macaristan ile berabere kalması sonrası az da olsa umudumuz sürüyor. Ay-yıldızlı takım dördüncü maçlar sonunda 3 puanla üçüncü durumda bulunuyor. Türkiye’nin grubu ilk sırada tamamlayıp B Ligi’nden A Ligi’ne yükselebilmesi için son iki maçını (Rusya-Macaristan) kazanıp, bu iki takımın da Sırbistan’la oynayacakları maçlarında mağlup olması gerekiyor.

Liderliğin önemi

Uluslar Ligi grup aşamalarını ilk sırada tamamlamanın, 2022 Dünya Kupası için de ayrı bir önemi bulunuyor. 2022 Dünya Kupası Grup Elemeleri’ni ikinci sırada tamamlayan 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi gruplarını en iyi puanla lider tamamlayan ancak bu turnuvanın eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen iki takım (toplam 12 ekip), bu maçlarda mücadele edecek. Buradan da 3 takım, Katar’daki organizasyonun içinde olmaya çalışacak.

BİR KERE DİREKTEN DÖNDÜK

Küme düşmeyelim!

∂ Türkiye, Mircea Lucescu döneminde Uluslar Ligi’nin ilk organizasyonunda B Ligi’nde Rusya ve İsveç’le birlikte yer almış, topladığı 3 puan sonrasında C Ligi’ne düşmüştü. Ancak sonrasında formatın değişmesi ve ligde yer alan takım sayısının artmasıyla yine B Ligi’nde kaldık. Ay-yıldızlılar şu anda grupta kalan iki maçını da kaybederse Sırbistan’a geçilip C Ligi’ne düşme tehlikesiyle yine karşı karşıya kalacak.