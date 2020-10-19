Süper Lig’in 5. haftasına Galatasaray sahasında karşılaştığı Alanyaspor’a 2-1 mağlup oldu. Böylece sarı-kırmızılıların galibiyet hasreti de 3 maça çıktı. Aslan ligin ilk iki haftasında Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir’i mağlup etmişti. Daha sonra Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray, son iki karşılaşmada da Kasımpaşa ve Alanyaspor’a yenildi.
Galatasaray geride kalan 5 haftada rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde 4 gol gördü.
Galatasaray 3 maçtır kazanamıyor
19.10.2020 - 23:24 | Son Güncelleme: 19.10.2020 - 23:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig’in ilk iki haftasında 6 puan alan Galatasaray daha sonra oynadığı 3 maçta kazanamadı.
Süper Lig’in 5. haftasına Galatasaray sahasında karşılaştığı Alanyaspor’a 2-1 mağlup oldu. Böylece sarı-kırmızılıların galibiyet hasreti de 3 maça çıktı. Aslan ligin ilk iki haftasında Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir’i mağlup etmişti. Daha sonra Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray, son iki karşılaşmada da Kasımpaşa ve Alanyaspor’a yenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Galatasaray,Alanyaspor,3 maç,kazanamıyor,
740184 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/740184.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
FENERBAHÇE A.Ş.
5
3
2
0
3
11
02
AYTEMİZ ALANYASPOR
4
3
1
0
10
10
03
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
5
2
2
1
4
8
04
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
5
2
2
1
2
8
05
GALATASARAY A.Ş.
4
2
1
1
3
7
06
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
4
2
1
1
2
7
07
DEMİR GRUP SİVASSPOR
4
2
1
1
1
7
08
KASIMPAŞA A.Ş.
5
2
1
2
1
7
09
ATAKAŞ HATAYSPOR
4
2
1
1
-3
7
10
GÖZTEPE A.Ş.
5
1
3
1
3
6
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
4
1
3
0
3
6
12
HES KABLO KAYSERİSPOR
5
2
0
3
-4
6
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
5
1
2
2
-1
5
14
TRABZONSPOR A.Ş.
5
1
2
2
-2
5
15
YENİ MALATYASPOR
5
1
2
2
-4
5
16
GENÇLERBİRLİĞİ
3
1
1
1
-1
4
17
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
5
0
4
1
-2
4
18
BEŞİKTAŞ A.Ş.
4
1
1
2
-2
4
19
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
5
1
1
3
-4
4
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
4
0
2
2
-5
2
21
MKE ANKARAGÜCÜ
4
0
1
3
-4
1
Süper Lig Fikstür
5.Hafta Maçları
17.10.2020 13:30
Rizespor 5 - 3 Ankaragücü
17.10.2020 16:00
Hes Kablo Kayserispor 1 - 3 Sivasspor
17.10.2020 16:00
Konyaspor 1 - 1 Yeni Malatyaspor
17.10.2020 19:00
Trabzonspor 0 - 2 Başakşehir
18.10.2020 13:30
Atakaş Hatayspor - Erzurumspor
18.10.2020 16:00
Karagümrük 1 - 1 Kasimpaşa
18.10.2020 16:00
Fraport-tav Antalyaspor 1 - 1 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
18.10.2020 19:00
Göztepe 2 - 3 Fenerbahçe
19.10.2020 20:00
Galatasaray - Alanyaspor
19.10.2020 20:00
Gençlerbirliği - Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
İSTANBULSPOR A.Ş.
5
4
0
1
6
12
02
TUZLASPOR A.Ş.
5
3
2
0
5
11
03
ALTAY
5
3
1
1
7
10
04
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
5
3
1
1
3
10
05
ADANASPOR A.Ş.
5
2
3
0
4
9
06
ALTINORDU
5
3
0
2
0
9
07
ADANA DEMİRSPOR
5
2
2
1
3
8
08
YILPORT SAMSUNSPOR
5
2
2
1
1
8
09
GİRESUNSPOR
5
2
2
1
0
8
10
BURSASPOR
5
2
1
2
1
7
11
BALIKESİRSPOR
5
2
0
3
-2
6
12
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
5
1
2
2
-1
5
13
AKHİSARSPOR
4
1
1
2
0
4
14
ÜMRANİYESPOR
5
1
1
3
-5
4
15
ANKARASPOR
5
1
1
3
-5
4
16
ESKİŞEHİRSPOR
5
0
3
2
-7
3
17
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
5
0
1
4
-4
1
18
MENEMEN SPOR
4
0
1
3
-6
1
PTT 1. Lig Fikstür
5.Hafta Maçları
17.10.2020 13:30
ümraniyespor 1 - 2 Ankara Keçiörengücü
17.10.2020 13:30
Yilport Samsunspor 0 - 3 Istanbulspor
17.10.2020 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 1 - 1 Eskişehirspor
17.10.2020 16:00
Adanaspor 5 - 2 Altinordu
17.10.2020 19:00
Altay 1 - 0 Adana Demirspor
18.10.2020 13:30
Ankaraspor 1 - 1 Giresunspor
18.10.2020 16:00
Beypiliç Boluspor 1 - 2 Tuzlaspor A.ş.
18.10.2020 19:00
Bursaspor 3 - 1 Balikesirspor
19.10.2020 19:00
Akhisarspor - Menemen Spor