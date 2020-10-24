Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta üç haftalık aranın ardından Denizlispor ile yapılacak maç öncesi sakatlık krizi devam ediyor. Siyah-beyazlılarda şu anda Ljajic, N'Koudou, Atakan Üner ve Hasic'in sakatlıkları devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın sol kanatta oynatacağı isim için kara kara düşünürken, sakatlığını yeni atlatan ve düz koşulara başlayan Yeni transfer Rachid Ghezzal'a umut bağlamış durumda. Tecrübeli çalıştırıcı, teknik heyetin, "Oynaması riskli olur" raporuna rağmen Cezayirli oyuncuyla görüştü.

Güven denendi

Kendisini nasıl hissettiğini soran Sergen Hoca, "Sahaya çıkabileceğimi düşünüyorum ama en fazla 45 dakika oynayabilirim" cevabını aldı. Tecrübeli çalıştırıcının kadroya yeni katılan 28 yaşındaki oyuncuyu, maçın gidişatına göre riske edebileceği öğrenildi. Öte yandan sol kanat için arayışlarını sürdüren 48 yaşındaki çalıştırıcının, sol bek Rıdvan ve santrfor Aboubakar'ın ardından takımın suskun golcüsü Güven Yalçın'ı da taktik çalışmalarda bu bölgede denemeye başladı.

DÜNKÜ İDMANI İZLEDİ

Başkan'dan yakın takip

Siyah-beyazlılar Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Dün yapılan idman yaklaşık 1,5 saat sürdü. BJK Nevzat Demir Tesislerinde Basına kapalı yapılan antrenmanı Başkan Ahmet Nur Çebi de takip etti. Kartal'ın bugünkü idmanı 11.00'de başlayacak.

DORUKHAN KONUSUNDA...

Top Emre Kocadağ'da

Beşiktaş yönetimi, Dorukhan Toköz konusunu devre arasına kadar çözmek istiyor. Millî futbolcu yıllık 350 bin avroluk ücretinde iyileştirme istiyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, "Beşiktaş'ta oynamayı istediği takdirde sözleşme imzalar. Yoksa yolu açık olsun " ifadelerini kullandığı Dorukhan'la bundan sonra Asbaşkan Emre Kocadağ ilgilenecek.

GOLCÜ TRANSFERİ İÇİN

Son aday Alan

Başkan Ahmet Nur Çebi, ocak ayında bir golcü transferi daha yapacaklarını açıklamıştı. Kartal'ın listesine giren son isim Çin'de futbol hayatına devam eden Brezilyalı Alan oldu. Golcü oyuncuyu geçtiğimiz sezon Galatasaray da kadrosuna katmak istemişti.

STUTTGART İLGİLENİNCE

Rıdvan’ın değeri 5 milyon €

Stuttgart'ın, Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz'a talip olması üzerine yönetim harekete geçti. Alman ekibinin ilgisini gören Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, geçen sezon sonu takımda şans bulmaya başlayan Rıdvan için 5 milyon avro değer biçtiği öğrenildi.