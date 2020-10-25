Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Fenerbahçe için her sezon öncesi şampiyon olacak” denir hatırlatmasında bulunan Koç, “Yine aynı senaryo, yine aynı kişiler. Transfer yapmakla şampiyon olunmuyor. Medyada söylenenler samimi değil. Hepimiz dikkat etmeliyiz. Geçen sene 20 hafta iyi durumdayken, ligi 7. bitirdik. Tuzaklara düşmeyelim” dedi.

İşimize bakıyoruz

Geçen sezon devre arasında transfer yapamadıklarını hatırlatan Ali Koç, “O zaman her şey güzeldi! Açıklanan limitlere kimse bir şey demedi” vurgusu yaparken, “Fenerbahçe hile yapıyor deniyor. Ama TFF ile yaşadıklarımız ortada!” diye konuştu. SPK kurallarına göre her şeyi açıkladıklarını söyleyen Koç, “Algı operasyonları var. İşimize bakıyoruz. F.Bahçe şampiyon tuzağına düşmeyeceğiz” ifadesinde bulundu.

Yıldıza takılmıyoruz

F.Bahçe’nin 28 şampiyonluğu olduğunu söyleyen Başkan Ali Koç, “Kimse bu tarihi değiştiremez. Er ya da geç hakkımızı alacağız. Hak ettiğimiz şampiyonlukları göğsümüze takacağız” sözü verdi. Başkan, “Yönetimde 5 yıldız takana kadar, 3 yıldızı takmayalım önerisi var. Belki önümüzdeki sezon 3 yıldızı kaldırabiliriz. Peki 4. yıldızı takarsak ne yapalım? Seneye hiç mi takmayalım? Olursa tabii, inşallah olur” dedi.