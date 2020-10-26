Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Görülen lüzum üzerine yapılan koronavirüs testi sonucunda iki futbolcumuz ve bir personelimizin daha Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız ve personelimize 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Ankaragücü'nde 2 futbolcu, bir personelin testi pozitif çıktı
26.10.2020 - 23:36 | Son Güncelleme: 26.10.2020 - 23:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MKE Ankaragücü'nde 2 futbolcu ile bir personelin daha yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Ankaragücü,koronavirüs,vaka,
741968 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/741968.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
6
5
1
0
13
16
02
FENERBAHÇE A.Ş.
6
4
2
0
5
14
03
GALATASARAY A.Ş.
6
3
1
2
3
10
04
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
6
2
2
2
2
8
05
KASIMPAŞA A.Ş.
6
2
2
2
1
8
06
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
6
2
2
2
-2
8
07
YENİ MALATYASPOR
6
2
2
2
-3
8
08
GÖZTEPE A.Ş.
6
1
4
1
3
7
09
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
5
2
1
2
1
7
10
DEMİR GRUP SİVASSPOR
4
2
1
1
1
7
11
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
6
2
1
3
0
7
12
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
6
1
4
1
-1
7
13
ATAKAŞ HATAYSPOR
4
2
1
1
-3
7
14
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
5
1
3
1
2
6
15
HES KABLO KAYSERİSPOR
5
2
0
3
-4
6
16
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
5
1
2
2
-1
5
17
TRABZONSPOR A.Ş.
6
1
2
3
-4
5
18
YUKATEL DENİZLİSPOR
5
1
2
2
-4
5
19
BEŞİKTAŞ A.Ş.
4
1
1
2
-2
4
20
GENÇLERBİRLİĞİ
5
1
1
3
-3
4
21
MKE ANKARAGÜCÜ
4
0
1
3
-4
1
Süper Lig Fikstür
6.Hafta Maçları
23.10.2020 20:00
Kasimpaşa 0 - 0 Göztepe
24.10.2020 13:30
Ankaragücü - Atakaş Hatayspor
24.10.2020 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 1 - 0 Konyaspor
24.10.2020 19:00
Erzurumspor 1 - 2 Galatasaray
24.10.2020 19:00
Başakşehir 5 - 1 Fraport-tav Antalyaspor
25.10.2020 13:30
Yeni Malatyaspor 2 - 1 Gençlerbirliği
25.10.2020 16:00
Alanyaspor 2 - 0 Karagümrük
25.10.2020 19:00
Fenerbahçe 3 - 1 Trabzonspor
26.10.2020 20:00
Sivasspor - Rizespor
26.10.2020 20:00
Denizlispor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TUZLASPOR A.Ş.
7
5
2
0
9
17
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
7
5
1
1
9
16
03
ADANA DEMİRSPOR
7
4
2
1
8
14
04
YILPORT SAMSUNSPOR
7
4
2
1
4
14
05
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
7
4
1
2
2
13
06
ALTINORDU
7
4
1
2
1
13
07
GİRESUNSPOR
6
3
2
1
1
11
08
ALTAY
6
3
1
2
6
10
09
BALIKESİRSPOR
7
3
1
3
-1
10
10
ADANASPOR A.Ş.
7
2
3
2
1
9
11
BURSASPOR
6
2
1
3
0
7
12
AKHİSARSPOR
6
1
3
2
0
6
13
MENEMEN SPOR
6
1
2
3
-5
5
14
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
7
1
2
4
-5
5
15
ÜMRANİYESPOR
7
1
2
4
-7
5
16
ANKARASPOR
7
1
1
5
-8
4
17
ESKİŞEHİRSPOR
7
0
3
4
-11
3
18
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
6
0
2
4
-4
2
PTT 1. Lig Fikstür
7.Hafta Maçları
24.10.2020 13:30
ümraniyespor 1 - 1 Altinordu
24.10.2020 19:00
Yilport Samsunspor 4 - 2 Ankara Keçiörengücü
25.10.2020 13:30
Ankaraspor 1 - 2 Balikesirspor
25.10.2020 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 0 - 3 Adana Demirspor
25.10.2020 16:00
Istanbulspor 3 - 0 Eskişehirspor
25.10.2020 16:00
Adanaspor 1 - 3 Tuzlaspor A.ş.
25.10.2020 19:00
Altay - Giresunspor
26.10.2020 19:00
Beypiliç Boluspor - Menemen Spor
26.10.2020 19:00
Akhisarspor - Bursaspor