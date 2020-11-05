Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, Devler Ligi'nin belki de en zor grubunda ilk galibiyetini sahasında oynadığı maçta Manchester United'ı devirerek aldı: 2-1. Grupta ikide iki yaparak İstanbul'a büyük avantajla gelen İngiliz ekibine karşı galibiyeti getiren goller ilk yarıda Demba Ba ve Edin Visca'dan geldi.

Savunma hataları

Leipzig ve PSG karşısında oynadığı futbolla sınıfı geçen ancak iki maçtan da puansız ayrılan Okan Buruk'un öğrencileri, United karşısında 90 dakika boyunca yüksek bir konsantrasyonla sahada yer alırken, aynı şeyi Solskjaer'in takımı için söylemek mümkün değildi. Başakşehir'in iki golünde de savunma hataları dikkat çekti.

Çizgiden çıkardık

İlk yarının sonunda Martial'ın şık kafa vuruşuyla farkı bire indiren United, ikinci yarıda Pogba ve Cavani gibi yıldızlarını da sahaya sürdü. Yaptığı yoğun presle Başakşehir'i hataya zorlamaya çalışan United 90'da gole çok yaklaşsa da Epureanu çizgiden çıkardığı topla maçın skorunu tayin etti ve Başakşehir gruptaki ilk puanlarını aldı.

OKAN BURUK: HER TAKIMI YAKALAYABİLİRİZ

Hedefimiz tur atlamak

Maçı değerlendiren Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "İlk iki maç bize özgüven kazandırdı. Leipzig maçının ikinci yarısıyla başlayan oyunumuz ve Paris maçının tamamı. Biz o maçları puanlarla bitirebilirdik. Bu maçta 3 puan alınca diğer maçlara ayrıca üzüldük. Herkese söyledim içeride, inanmak gerekiyor. İyi oyunculara sahibiz. Genç ve tecrübeli iyi oyuncularım var. Karışım iyi oldu" sözlerini kullandı.

İzmir'e hediyemizdir

"Galip gelip İzmir'e hediye etmek istiyoruz demiştik. Ülkece kötü bir şey yaşadık. Galibiyeti vefat eden insanların ailelerine hediye ediyoruz" diyen Buruk, "Maçı izleyenlere heyecan yaşattık. Bir Türk takımının neler yapabileceğini gösterdik. Diğer takımların hedefi neyse, bizim de hedefimiz o. Herkesi yakalayabilecek durumdayız. Onun için savaşacağız. Ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz" sözlerini kullandı.