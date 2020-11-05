Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki gün toplanan Beylerbeyispor'un eski yöneticileri Murat Yorulmaz, Ahmet Eraslan, Fuat Akın Mustafa Ünal, Başkan Mustafa Yazıcı'nın konuyla ilgili kesin kararını vermesini isterken "Beylerbeyinde yetişen gençlik kendi takımının altyapısında oynamak istiyor. Şimdi her şeyimizi alıp götürdüler. Başkan ve kim sorumlu ise semtimize gelip açıklama yapmalı. Bırakmak istiyor ise bizler gönül insanıyız, başkanlık yapacak çok insan var" dediler.

Bu arada Beylerbeyispor Başkanı Mustafa Yazıcı ise yaşananları izlediğini belirterek yeni bir oluşum için çalışmalar başlattığını belirtti. Beylerbeyispor eski Başkanı Sinan Vardar konuyla ilgili sessiz kalırken kulübün gizli sponsoru Tahir Kıran'ın ise çıkış yolu bulmak için çalışacaklarını ifade etti.