Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 8. haftasında Kasımpaşa evinde Fraport Tav Antalyaspor’u ağırladı. Müsabaka 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Serkan Tokat xx, Yusuf Bozdoğan xx, Ata Yıldırım xx

Kasımpaşa: Ramazan xx, Hadergjonaj xx, Sadiku xx, Tarkan xx, Haddadi xx, Tırpan xx, Aytaç xx, Yusuf xx (Ahmet dk. 89 ?), Hajradinovic xx, Hodzic xxx (Varga dk. 66 xx), Koita xx (Karius dk. 83 ?)

Yedekler: Ertuğrul, Anıl, Evren, Mehmet, Brecka, Doğucan, Yasin

Teknik Direktör: Hakan Coker

Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin xx, Veysel xxx, Naldo xx, Kudryashov xx, Nuri xx (Ersan dk. 90+6 ?), Fredy xx, Mert xx (Gökdeniz Bayrakdar dk. 46 xx), Podolski xx, Sam xxx, Orgill xx (Eren dk. 72 xx)

Yedekler: Ferhat, Bahadır, Mevlüt, Ufuk, Omar, Hakan, Ali

Teknik Direktör: Sedat Karabük

Goller: Koita (dk. 8), Hodzic (dk. 65) (Kasımpaşa), Veysel (dk. 72), Sidney Sam (dk. 90+2) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Sadiku, Tırpan, Haddadi (Kasımpaşa)

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada sağ tarafta topla buluşan Hadergjonaj’ın yerden ceza sahası içine verdiği pasta Hodzic’in gelişine yaptığı vuruşu kaleci Boffin oyun alanı içine çeldi.

7. dakikada Aytaç’ın pasında sol tarafta topla buluşan Hodzic’in ceza sahası içine girerek yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

8. dakikada Yusuf’un sağ taraftan ceza sahası içine açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Koita’nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

41. dakikada Aytaç’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf’un plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

52. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Veysel’in sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

55. dakikada Bünyamin’in sağ taraftan açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Orgill’in kafa vuruşunu kaleci Ramazan oyun alanına çeldi. Dönen topla buluşan Sidney Sam meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak gol daha sonra VAR kararıyla faul sebebiyle iptal edildi.

63. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Gökdeniz’in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşu kaleci Ramazan kornere çeldi.

65. dakikada Hajradinovic’in ceza sahası içine açtığı ortada Hodzic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

72. dakikada Nuri’nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içine açılan ortada Veysel’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

90+2. dakikada Eren’in ceza sahası içine açtığı ortada topla buluşan Sidney Sam’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2