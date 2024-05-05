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İstanbul'da maganda dehşeti! Düğün uğruna trafiği felç ettiler

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul’da seyir halindeki trafikte duran düğün magandaları trafiği felç etti. Konvoydaki şahıslar halay çektikten sonra araçlarına binerek uzaklaşırken, trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul’da düğün eğlencesine çıkan magandalar, Bahçelievler istikametine doğru E5 Karayolu Sefaköy mevkiinde yan yolu kapatıp halay çekti. Seyir halindeki trafikte duran magandalar trafiği felç etti.

Trafikteki diğer sürücülerin kornalarına aldırmadan eğlencelerine devam eden konvoydaki şahıslar, bir süre eğlendikten sonra araçlarına binerek uzaklaştı. Sürücülerin yaşadığı zor anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, konvoydaki araçların durması nedeniyle trafiğin meydana geldiği görülüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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