Fırtına ve yağmur derken hava ters köşe yapıyor! Uzmanlar tarih verdi, güneş yüzünü gösterecek

Yurt genelinde etkili olan yağışlar, salı günü itibarıyla veda edecek. Hava tahmin uzmanı Özdemirci, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış görülmeyeceğini ve sıcaklıkların artacağını söyledi. Özdemirci, cuma gününden sonra ise yeni bir yağış sisteminin yurda giriş yapacağı bilgisini verdi.

Mayıs ayı ilk haftasında neredeyse mart soğuklarını yaşadı, sağanak yağışın etkisi altına girdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, gelecek hafta için değerlendirmelerini paylaştı.

Bu gece ve yarın yurdun iç kesimlerinde gece sıcaklıkların düşeceğini belirten Özdemirci, "Ankara'da bu gece sıcaklığın 2 dereceye düşmesini bekliyoruz. Bazı ilçelerde ve yüksek kesimlerde eksi dereceleri de göreceğiz. Önümüzdeki 2 gün vatandaşları zirai don konusunda uyarıyoruz." diye konuştu.

Hafta başından itibaren doğu bölgelerinde gök gürültülü sağanağın etkili olacağını belirten Özdemirci, yarınki yağışların Van ve Erzincan dışındaki illerde kuvvetli olacağını söyledi.

BATIDA SICAKLIKLAR ARTACAK

Yağışların doğu bölgesinde salı günü de etkisini sürdüreceğini dile getiren Özdemirci, "Bu yağışlar da Hakkari, Şırnak, Batman, Siirt, Mardin ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olacak" diye konuştu.

Hafta boyunca yurdun batı bölgelerinde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını aktaran Özdemirci, "Sıcaklıklar şu anda mevsim normallerinin altında. Salı gününden itibaren batı bölgelerinden başlayarak sıcaklıklar artacak" dedi.

CUMA GÜNÜNE DİKKAT!

İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış görülmeyeceğini bildiren Özdemirci, bu illerde genellikle parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını kaydetti.

Hava Tahmin Uzmanı Özdemirci, cuma gününden sonra yurdun yeni bir yağış sisteminin etkisine gireceğine de dikkati çekerek, "Ülke genelinde önümüzdeki hafta sonu oldukça yağışlı hava yaşayacağız." bilgisini paylaştı.