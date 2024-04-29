Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Uzmanlar tarih verdi, Türkiye kavrulacak! Sıcaklıklar rekor kıracak...

Uzmanlar tarih verdi, Türkiye kavrulacak! Sıcaklıklar rekor kıracak...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Uzmanlar tarih verdi, Türkiye kavrulacak! Sıcaklıklar rekor kıracak...

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uzmanlar uyardı, Mayıs ayına dikkat! Sıcaklıkların mevsim normallerinin üstüne çıkması, Türkiye'nin ise kavurucu bir yaz geçirmesi bekleniyor.

Küresel ısınma etkisini hızla arttırıyor. 2023 yılı kayıtlara en sıcak yıl olarak geçti. Uzmanlar ise 2024'ün daha da sıcak geçeceğini dile getirdi. Milliyet'te yer alan habere göre; İstanbul Teknik Üniversitesi’nden iklim bilimci Prof. Dr. Barış Önol, mayıs ayında hava sıcaklığının ortalamanın 1 ila 2 derece üzerinde olacağını ifade ederek şunları söyledi:

Uzmanlar tarih verdi, Türkiye kavrulacak! Sıcaklıklar rekor kıracak... - 1. Resim

GEÇEN SENE 49,5'İ GÖRDÜK 

“Bazı istasyonlarda büyük ihtimalle yeniden mayıs ayı rekorları kırılabilir. Şu an bazı istasyonlarda sıcaklık rekorları kırıldı. Yaz mevsimi de aynı şekilde. Dünyadaki tüm meteoroloji enstitülerinin simülasyonları, bu yazın çok sıcak geçeceği yönünde. Geçen sene Türkiye’de 49,5 dereceleri gördük, Eskişehir’de sıcaklıkta Türkiye rekoru kırıldı. Bu yıl da çok sıcak olacağı tahminleri var. Enstitülerin hemen hepsi sıcaklık artışı eğilimine işaret ediyor. Korkutucu ve sıkıntılı. Modellerin ortaya koyduğu tahminler, önceki aylardaki gibi tutarsa normallerin çok üzerinde sıcaklıklarla karşı karşıya kalacağız.”

Uzmanlar tarih verdi, Türkiye kavrulacak! Sıcaklıklar rekor kıracak... - 2. Resim

HAVA KİRLİLİĞİ VİRÜSLERİN ÖMRÜNÜ UZATIYOR

Hapşırıp, öksürdüğümüzde dışarı çıkan damlacıklar virüslerin yayılmasına sebep oluyor. Damlacıklardaki “alkali” ise virüsleri yavaş yavaş devre dışı bırakıyor. Ancak Bristol Üniversitesi’nin araştırmasına göre, kirli havadaki yüksek karbondioksit bu fonksiyonu bozuyor. Karbondioksit, virüslerin havada daha uzun süre kalarak ömürlerinin uzamasına neden oluyor. Bu da daha fazla kişiye virüs bulaşmasına neden oluyor. Bu nedenle hastalıklarla mücadele için hava kirliliğinin önlenmesi çağrısı yapılıyor.

Uzmanlar tarih verdi, Türkiye kavrulacak! Sıcaklıklar rekor kıracak... - 3. Resim

DİREKT OLARAK GÖZLERİ ETKİLİYOR!

Bilim adamları, güney kutbunun bulunduğu Antarktika’daki yaban hayatının, ozon deliğinin büyümesi nedeniyle risk altında olduğunu belirledi. Ozon deliğinin büyümesiyle güneşten daha fazla gelen ultraviyole radyasyon ışınlarının, insanlarda cilt kanserini ve katarakt riskini artırdığı biliniyor.

Uzmanlar tarih verdi, Türkiye kavrulacak! Sıcaklıklar rekor kıracak... - 4. Resim

İklim profesörü Sharon Robinson, Antarktika’da yaşayan penguenler, foklar ve diğer yaban hayatı canlıları için ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Kürk ve tüylerle kaplı canlıların muhtemelen UV-B ışınlarından korunacağını düşünüyoruz. Ancak bu ışınlar Antarktika’daki hayvanlar için çok büyük göz hasarı riski oluşturuyor.”

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Cem Küçük yazdı: Kendi içindeki dikenler kanatsın vicdanını!..Tahliye edilen Nihal Candan ilk kez konuştu, cezaevi günlerini anlattı! Dikkat çeken 'Seçil Erzan' detayı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cem Küçük yazdı: Kendi içindeki dikenler kanatsın vicdanını!.. - GündemMaalesef elini o kan çeşmesinin altına uzattıMeteoroloji'den bir toz taşınımı uyarısı daha! 15 kente sarı kod - GündemMeteoroloji'den bir toz taşınımı uyarısı dahaİstanbul'da dev operasyon! Halkanın son ismi Sezai Gülmez oldu - Gündemİstanbul'da dev operasyon!İstanbul'da kan donduran olay! 5 yaşındaki kızın kimliği mezar taşı olacak - Gündemİstanbul'da kan donduran olay! 5 yaşındaki kızın kimliği mezar taşı olacakİzmir'de deprem oldu! AFAD son dakika olarak duyurdu - GündemEge Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde depremEge'de deprem oldu! AFAD ilk verileri paylaştı - GündemEge'de deprem oldu! AFAD ilk verileri paylaştı
Sonraki Haber Yükleniyor...