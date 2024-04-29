Uzmanlar tarih verdi, Türkiye kavrulacak! Sıcaklıklar rekor kıracak...

Uzmanlar uyardı, Mayıs ayına dikkat! Sıcaklıkların mevsim normallerinin üstüne çıkması, Türkiye'nin ise kavurucu bir yaz geçirmesi bekleniyor.

Küresel ısınma etkisini hızla arttırıyor. 2023 yılı kayıtlara en sıcak yıl olarak geçti. Uzmanlar ise 2024'ün daha da sıcak geçeceğini dile getirdi. Milliyet'te yer alan habere göre; İstanbul Teknik Üniversitesi’nden iklim bilimci Prof. Dr. Barış Önol, mayıs ayında hava sıcaklığının ortalamanın 1 ila 2 derece üzerinde olacağını ifade ederek şunları söyledi:

GEÇEN SENE 49,5'İ GÖRDÜK

“Bazı istasyonlarda büyük ihtimalle yeniden mayıs ayı rekorları kırılabilir. Şu an bazı istasyonlarda sıcaklık rekorları kırıldı. Yaz mevsimi de aynı şekilde. Dünyadaki tüm meteoroloji enstitülerinin simülasyonları, bu yazın çok sıcak geçeceği yönünde. Geçen sene Türkiye’de 49,5 dereceleri gördük, Eskişehir’de sıcaklıkta Türkiye rekoru kırıldı. Bu yıl da çok sıcak olacağı tahminleri var. Enstitülerin hemen hepsi sıcaklık artışı eğilimine işaret ediyor. Korkutucu ve sıkıntılı. Modellerin ortaya koyduğu tahminler, önceki aylardaki gibi tutarsa normallerin çok üzerinde sıcaklıklarla karşı karşıya kalacağız.”

HAVA KİRLİLİĞİ VİRÜSLERİN ÖMRÜNÜ UZATIYOR

Hapşırıp, öksürdüğümüzde dışarı çıkan damlacıklar virüslerin yayılmasına sebep oluyor. Damlacıklardaki “alkali” ise virüsleri yavaş yavaş devre dışı bırakıyor. Ancak Bristol Üniversitesi’nin araştırmasına göre, kirli havadaki yüksek karbondioksit bu fonksiyonu bozuyor. Karbondioksit, virüslerin havada daha uzun süre kalarak ömürlerinin uzamasına neden oluyor. Bu da daha fazla kişiye virüs bulaşmasına neden oluyor. Bu nedenle hastalıklarla mücadele için hava kirliliğinin önlenmesi çağrısı yapılıyor.

DİREKT OLARAK GÖZLERİ ETKİLİYOR!

Bilim adamları, güney kutbunun bulunduğu Antarktika’daki yaban hayatının, ozon deliğinin büyümesi nedeniyle risk altında olduğunu belirledi. Ozon deliğinin büyümesiyle güneşten daha fazla gelen ultraviyole radyasyon ışınlarının, insanlarda cilt kanserini ve katarakt riskini artırdığı biliniyor.

İklim profesörü Sharon Robinson, Antarktika’da yaşayan penguenler, foklar ve diğer yaban hayatı canlıları için ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Kürk ve tüylerle kaplı canlıların muhtemelen UV-B ışınlarından korunacağını düşünüyoruz. Ancak bu ışınlar Antarktika’daki hayvanlar için çok büyük göz hasarı riski oluşturuyor.”