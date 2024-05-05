Hamas'tan ateşkes açıklaması: "İstekliyiz ancak bedel ödemeyiz!"

Üst düzey bir Hamas yetkilisi, Kahire'deki dolaylı ateşkes görüşmeleri aracılığıyla İsrail ile bir barış anlaşması imzalamaya istekli olduklarını ancak herhangi bir bedel ödemeye yanaşmayacaklarını belirtti.

Al-Araby Al-Jadeed isimli medya kuruluşuna konuşan Hamas yetkilisi, "Tüm düşmanlıkların tamamen sona ermesi ve İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamından çekilmesi olmadan anlaşma olmayacak." açıklamasında bulundu.

"REFAH'IN İŞGALİ PİKNİĞE GİDER GİBİ OLMAYACAK"

Hamas yetkilisi ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Refah'a saldıracakları yönündeki tehditlerini, kendi kişisel çıkarlarını korumak için anlaşmayı baltalama çabasına bağladı. Ayrıca, İsrail'in Refah'a yönelik işgal planının bir "Piknik" olamayacağını ve İsrail'i zor günlerin beklediği söyledi.

Bu yorumlar, İsrail ve ABD'nin kamuoyuna dayattığı gibi Hamas'ın barış anlaşmasını engellediği görüşünün bir geçerliliğinin olmadığını ortaya koydu. Hamas yetkilisi, konuşmasının devamında "Anlaşmanın mahkum değiş tokuş anlaşmalarının aşamalarından birinde kapsamlı bir ateşkesin açık bir hükmünü içermesi gereklidir." ifadelerinde bulundu.

Hamas, aylardır İsrail ile herhangi bir ateşkes anlaşması yapılmasını, İsrail'in Gazze'nin işgalini ve ablukasını sona erdirmesini, Filistinlilerin evlerine dönmesini ve insani yardımların Gazze'ye yeterli bir şekilde ulaştırılmasını savunuyor.

Cuma günü, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ateşkes anlaşmasının Hamas için "açık bir karar" olduğunu belirtirken, "bu anın gerçeği şu ki, Gazze halkı ile ateşkes arasındaki tek engel Hamas'tır" ifadelerinde bulundu.

Ancak o zamandan beri İsrail, savaşın sona ermesini sağlayan herhangi bir ateşkes anlaşmasına razı olmayacağını açıkça belirtti. Bu da, Blinken'in iddialarının aksine, Kahire görüşmeleri aracılığıyla varılan herhangi bir anlaşmanın sadece çatışmaya geçici bir ara verileceği anlamına geliyor.