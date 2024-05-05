Erling Haaland önce 4 gol attı sonra da o sözlere cevap verdi: "O adam umurumda değil"

Premier Lig'in 36.haftasında Erling Haaland şov yaptı. Manchester City'nin, Wolverhampton'ı 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada 4 gol atan Erling Haaland geçtiğimiz günlerde Manchester United'ın eski oyuncusu Roy Keane'nin kendisi hakkında yaptığı açıklamalara da cevap verdi.

Arsenal'la Premier Lig'in zirvesinde şampiyonluk mücadelesi veren Machester City, Wolverhampton'ı konuk etti. Şampiyonluk yolunda 3 puanı 5-1'lik skorla hanesine yazdıran mavilerde, Norveçli yıldız Erling Haaland bir kez daha yıldızlaştı.

Karşılaşmada 2'si penaltıdan olmak üzere 4 kere fileleri havalandıran Haaland maç sonunda, Manchester United'ın eski oyuncusu Roy Keane'in kendisi hakkında kullandığı "Haaland'ın oyun seviyesi çok düşük. Kale önünde dünyanın en iyisi ama genel oyunu çok zayıf. Bunu geliştirmesi gerekiyor. Neredeyse dördüncü lig oyuncusu gibi" sözlerine cevap verdi.

"O ADAM UMRUMDA DEĞİL"

Haaland, Wolves maçından sonra "O adam pek umrumda değil, bu yüzden sorun değil, sadece maçlarımızı kazanmalıyız ve şimdi bu gece rahatlayıp Fulham'a odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.