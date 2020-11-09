Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Fenerbahçe'ye son yılların en iyi sezon başlangıcını yaptıran Erol Bulut, Konya mağlubiyetiyle kendini hedef tahtasında buldu. Sarı-lacivertliler sezonun ilk yenilgisini alırken, fatura hocaya kesildi. Sosa'nın yokluğunda yaptığı ilk 11 tercihi eleştirilen Bulut'un Thiam'a şans vermesi kadar Pelkas'ı oyundan alması, Mert Hakan'ı sahaya sürmemesi de tepki çekti. İsmail Kartal'ın hamlelerine cevap veremeyen Bulut, takımın oyun disiplininden kopmasının da sorumlusu olarak gösterildi.

Yol kazası

Ancak takım içinde durum çok daha farklı. Soyunma odasında oyuncularına "Kafanızı yerden kaldırın" çıkışında bulunan Erol Bulut, "Ben değil biz olmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar nasıl takım hâlinde kazandıysak bugün de hep birlikte kaybettik. Bu yenilgi nazarlık olsun" dedi. Sportif direktör Emre Belözoğlu da, "Kazandığımızda değil kaybettiğimizde takım olmamız gerek" vurgusu yaparken, "Lig uzun bir maraton, böyle yol kazaları olabilir" sözleriyle takıma moral aşıladı.

Gol sesi yok

Fenerbahçe, pozisyon üretiyor ancak son vuruşlarda sıkıntı yaşıyor. Geride kalan 8 haftada rakip fileleri 12 defa havalandıran sarı-lacivertliler, bu gollerin 3'ünü penal-tıdan, 5'ini duran toplardan kaydetti. 132 şutta 44 isabeti olan takımın gol sayısında oranı yüzde 10'da kaldı. Fenerbahçe 7 defa da direğe takıldı.

Fener'den VAR isyanı

Fenerbahçe, VAR'dan dönen gole isyan ediyor. IFAB kurallarına göre net bir gol olan pozisyonda VAR'ın devreye girmesine tepki gösteren sarı-lacivertliler, hakem yönetimlerinde standart istediklerini belirtti. Olayın kahramanı Valencia da, "Elimle oynamıyorum aksine kolumu kaçırıyorum. Karar hatalı" dedi.

ÖNCE DİNLENİN

Ders 3 gün sonra

∂ Erol Bulut, Konya mağlubiyetinin ardından takıma üç gün izin verdi. Liglerin millî araya girmesiyle dinlenme fırsatı yakalayan oyuncular çarşamba günü Gençlerbirliği mesaisine başlayacak. Erol Hoca, izin dönüşü oyuncularına yaptıkları hataları video sunumuyla anlatacak.