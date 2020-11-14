Formula 1 Türkiye GP sıralama turlarında kırmızı bayrak geldi. Şampiyona Direktörü Michael Masi, seansı durdurdu ve tüm pilotlar pite çağrıldı.
Pilotlardan çoğu yolu göremediklerinden şikayet ederken kırmızı bayrak ile sıralama turları durduruldu.
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Formula 1 Türkiye GP sıralama turlarında kırmızı bayrak geldi. Şampiyona Direktörü Michael Masi, seansı durdurdu ve tüm pilotlar pite çağrıldı.
Pilotlardan çoğu yolu göremediklerinden şikayet ederken kırmızı bayrak ile sıralama turları durduruldu.
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