Formula 1 Türkiye GP sıralama turlarında kırmızı bayrak geldi. Şampiyona Direktörü Michael Masi, seansı durdurdu ve tüm pilotlar pite çağrıldı. 

Pilotlardan çoğu yolu göremediklerinden şikayet ederken kırmızı bayrak ile sıralama turları durduruldu.