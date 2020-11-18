Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Fenerbahçe’nin ligde cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçında merkezî sistemde değişiklik var... Bu sezonun en önemli transferlerinden biri olarak görülen Mert Hakan için Emre Belözoğlu, “Onu takımın merkezinde görüyorum. Oynayan arkadaşını motive eder ve dışardan destek verir” demişti.

Kasık problemi vardı

İşte o on numara sahalara dönüyor. Kasık problemi yaşamasının ardından formasından bir süredir uzak kalan Mert Hakan, başkent deplasmanıyla birlikte ısınma turuna yeniden başlayacak. Sarı-lacivertli isim son olarak Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında “Hazırım” mesajı vermişti.

Dört isim döndü

Bu arada F.Bahçe, G.Birliği maçının hazırlıklarına devam ederken takımda iyi gelişmeler de vardı. Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Serdar Aziz, Sosa, Samatta ve Tolga Ciğerci’nin takımla çalıştığı açıklandı.

Rotasyon olabilir

Sakatlıkları bulunan oyunculardan Gökhan ve Harun’un ise tedavilerine devam edildi. Sinan ile Perotti ise yenilenme çalışması ile günü tamamladı. G.Birliği maçı öncesinde Erol Bulut’un zorluk içerisinde olduğu, millî maç dönüşlerini de düşünerek rotasyona gidebileceği öğrenildi.

TOPLAMDA 92 dakika OYNADI

Sivasspor’da takımın değişmezi olan yeni takımı F.Bahçe’de ise şanssız bir sakatlık süreci geçiren Mert Hakan Yandaş bu sezon toplam altı maçta sadece 92 dakika süre alabilmişti.

DÜZCE’DE TABELA ASILDI

Aziz Yıldırım Caddesi

∂ Düzce Belediyesince, Fenerbahçe Spor Kulübüne 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım'ın isminin verildiği caddeye tabelası asıldı. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce'ye çok önemli katkıları olan Aziz Yıldırım'ın adının yaşatılmasının değerli olduğunu belirterek “Sayın Aziz Yıldırım sadece Türk futbolu için değil amatör spor kulüplerine verdiği destek ile de Türkiye'nin önemli spor adamlarından biridir” dedi.