Türk futbolu, Uluslar Ligi’nde küme düşmenin utancını yaşıyor. B Ligi’nde grupta lider olup A Ligi’ne çıkmanın hayallerini kurarken, kendimizi Lüksemburg, G. Kıbrıs, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Estonya, Moldova, Cebelitarık ve Faroe Adaları gibi takımların arasında C Ligi’nde buluverdik. Daha geçen yıl önüne geleni deviren, resmî ve hazırlık karşılaşmalarında 12 maçın 9’unu kazanırken iki beraberlik ve bir mağlubiyetle EURO 2020 biletini alarak hepimizi sevindiren ay yıldızlı takım nasıl oldu da bir yılda bu hâle geldi?

Kötü bir alışkanlık

Bu sorunun birçok cevabı olsa da en birinci sebep; ‘Ciddiyetsizlik’ diyebiliriz. Teknik direktör Şenol Güneş, Uluslar Ligi’ni, Avrupa Şampiyonası’na hazırlık aşaması olarak gördü. Bunu da her seferinde “Bu turnuva hazırlık maçlarının yerine organize edildi” diyerek vurguladı. Her maça farklı kadro uygulamasıyla yapboza dönen millî takım Avrupa Şampiyonası biletini kapan iskelet kadrosunu ve kazanma alışkanlığını unuttu. Takımın teknik patronunun turnuvayı önemsemeyen bakış açısı tabiatıyla oyunculara da yansıdı.

Acı son; C Ligi…

A Millî Takım, 2020 yılında ikisi hazırlık, toplam sekiz maça çıktı. Bunlardan sadece birini kazanırken beşini berabere bitirdi, ikisini de kaybetti. Ay yıldızlılar hazırlık maçları haricindeki hiçbir maça baskılı başlayamadı, öne geçemedi. Geriye düştükten sonra ‘uyanan’ millîler sadece Rusya maçını galip bitirebildi. Zaten bu galibiyet de grupta lider olma fırsatını karşımıza çıkardı. Ancak Rusya’nın beklenmedik bir şekilde Sırbistan’a yeniliyor olması da takımı ateşlemeyince Macaristan mağlubiyetiyle başladığımız macera yine bir Macaristan hezimetiyle acı bir şekilde son buldu.

LUCESCU DA YAŞATTI

İkinci defa düştük!

∂ Mircea Lucescu’nun A Millî Takım’ın başında bulunduğu dönemde Türkiye, İsveç ve Rusya’nın bulunduğu UEFA Uluslar Ligi’nde yine küme düşmüştü. Ancak UEFA’nın statü değişikliğiyle Türkiye, B Ligi’ndeki yerini korumuştu.

ULUSLAR LİGİ’NİN ARDINDAN

∂ Yükselenler

Avusturya, Çekya, Macaristan, Galler A Ligi’ne,

Karadağ, Ermenistan, Slovenya, Arnavutluk B Ligi’ne, Faroe Adaları ve Cebelitarık ise C Ligi’ne yükseldi.

∂ Küme düşenler

İsveç, Bosna Hersek, İzlanda B Ligi’ne,

K. İrlanda, Slovakya, Türkiye, Bulgaristan C Ligi’ne düştü.

∂ Play-off’a kalanlar

Kazakistan, Estonya, Moldova ve G. Kıbrıs C Ligi’nde kalabilmek için play-out maçları oynayacak.

ŞENOL GÜNEŞ ÜZGÜN

Olumsuz etkileri olacak

∂ A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyuncuların kalitesini sahaya yansıtamamasından yakınırken “Yeterince istekli değildik. Mart ayından itibaren daha iyi bir oyunla iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Bu maçın bize olumsuz etkileri olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

7 ARALIKTA ÇEKİLİYOR

Artık gözümüz kurada

∂ Uluslar Ligi’nde C Ligi’ne düşen A Millî Takım’ın gözü artık Dünya Kupası eleme grupları kurasında olacak. Türkiye; İsviçre, Polonya, İsveç, Galler, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya ve Romanya ile birlikte 7 Aralık’taki kuraya ikinci torbadan katılacak.

2020 yılı yaramadı

2020 yılı içinde 6’sı resmî 8 maça çıkan millî takım bu mücadelelerin sadece birinden galibiyetle ayrıldı. Macaristan’a iki maçta da kaybeden Milliler, Sırbistan, Almanya, Rusya ve Hırvatistan’la berabere kaldı, tek galibiyetini içerideki Rusya karşılaşmasında elde etti.