Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı'dan Erdoğan'a teşekkür: Bugün itibariyle gereken tüm imzalar atıldı

Beşiktaş Kulübü’nün Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu’nda tansiyon yükseldi. Başkan Serdal Adalı, Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda hem camiaya birlik mesajı verdi hem de kendinden önce görev yapan Hasan Arat yönetimine sert sözlerle yüklendi.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nin durumunu gündeme getiren Adalı, “Siz ve arkadaşlarınız bana pırıl pırıl bir Ümraniye bıraktı da kıymetini mi bilemedik?” diyerek eski yönetime tepki gösterdi. Başkan Adalı ayrıca, basketbol takımının hedeflerinden gayrimenkul projelerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulunarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

DİVAN BAŞKANI AFFAN KEÇECİ SEÇİLDİ

Beşiktaş Kulübü'nün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda gerçekleşti. Toplantıya Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş yönetim kurulu üyeleri ve kulüp üyeleri katıldı. Toplantıya başkanlık yapması için Affan Keçeci seçildi. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

"HEYECANDAN DOLAYI BEKLENTİYİ YÜKSELTTİK"

Kurulda Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da söz aldı. Camiaya birlik, beraberlik çağrısında bulunan Adalı, "Bu kürsüde hep "3 transfer sezonu" diyerek içinde bulunduğumuz gerçekliği anlatmaya çalışmıştım. Bunu söyleyerek de beklentilerimizi bu doğrultuda oluşturmamız gerektiğini söylemiştim. Basın toplantılarında bazen soruları cevaplarken içimizdeki heyecandan dolayı beklentiyi yükselttiğimiz oldu. Sizler kadar ben de bu sabırsızlığı yaşıyorum. Camiamızın da bu heyecanımızı anlayışıyla karşılaşmasını bekliyorum. Yıllardır yönetimsel kaoslarla uğraşmışken bu beklentileri adım adım yükseltmeliyiz." ifadelerini kullandı.

"Gerçeklikten hiçbir zaman ayrılmadık." diye konuşan Başkan Adalı, "Ete kemiğe bürününce de bu projeleri sizlere anlattık ve onayınıza getirdik. Sizler de bize bu güven ve motivasyonu verdiniz. Bu desteğin kıymetini bilerek "Beşiktaşlıların Yolu" diyerek camiamıza sadece zarar verenlerin yolundan değil, tam tersi bir yoldan ilerledik. Yılların bunalımlı günlerini geride bırakarak doğruları yapıyoruz." dedi.

HASAN ARAT VE FEYYAZ UÇAR'A TEPKİ

Konuşmasının bir bölümünde kendisinden önce görev alan Hasan Arat yönetimini sert sözlerle eleştiren Adalı, "Biz geldiğimizde Ümraniye'nin ne durumda olduğu herkesin malumu. Siz ve arkadaşlarınız bana pırıl pırıl bir Ümraniye bıraktı da kıymetini mi bilemedik?" diyerek tepki gösterdi.

Adalı, "Feyyaz Uçar'a hiç cevap vermedim, eski futbolcumuz, cevap vermek istemedim ama keşke bu yanlışlar yapılırken mani olsaydınız içerisinde olduğunuz yönetime" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Gayrimenkul projeleriyle ilgili de konuşan Adalı, "Bugün itibariyle gereken tüm imzalar atılmış durumdadır. Konu resmiyete dökülmüştür. Böylesine büyük bir projenin bu kadar kısa sürede bu seviyeye gelmesini mümkün kılan, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a en içten şekilde teşekkür ediyorum. Beşiktaşımız için ortaya koyduğu kararlı duruş sayesinde bu noktaya ulaşabildik. Göstermiş olduğu ilgi, destek ve katkılarından dolayı kendisine şükranlarımı sunuyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a ve kendilerine bağlı ilgili tüm bürokratlara da teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Gece gündüz benimle birlikte uğraşan yönetim kurulundaki arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"FARKLI PROJELERE DE İMZA ATACAĞIZ"

"Dikilitaş projesini olabilecek en hızlı şekilde hayata geçirmek için zamanla yarışıyoruz." açıklamasını yapan Serdar Adalı, "Önümüzdeki haftayla birlikte ruhsat işlemlerine geçiyoruz. Proje kapsamında tapusu kulübümüze kazandırılacak 4 dönümlük ilave kısımda da bir sorun olmadığını bildirmek isterim." diye de ekledi.

Adalı konuşmasına şöyle devam etti: