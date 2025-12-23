İhlas Haber Ajansı
Halı sahada tekme tokat kavga ettiler
İzmir'de halı sahada maç yapan iki grup bilinmeyen bir sebeple kavga etti. Şahısların tekme-tokat birbirlerine girdiği anlar görüntülendi.
Buca ilçesinde bulunan bir halı sahada dün akşam futbol oynamak için halı sahaya gelen iki takımın oyuncuları arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
ÖNERİLEN HABERLER
DÜNYA
Boynundaki şişliği fark etti, yutkunamayınca hastaneye başvurdu: Hayatımı altüst etti
İki takımın oyuncuları tekme tokat birbirlerine girerken kavgayı ayırmaya çalışanlar da darbe aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, kavgaya karışanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kavga anı halı sahanın kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR