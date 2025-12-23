İngiltere’nin Grimsby kentinde yaşayan 51 yaşındaki Clare Davis-Eaton, 2015 yılında boynunda 'bezelye büyüklüğünde' kitleler fark etmesinin ardından hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından dil kökü kanseri teşhisi konulan kadın, hayatının altüst olduğunu söyledi. Uzun süre boyunca kemoterapi tedavisi gören iki çocuk annesi, 2024'te kanseri tamamen yendi. "Kanser bana hayattaki en önemli şeyin sağlık olduğunu öğretti," şeklinde konuşan kadın, yaşadığı zorlu süreci bir bir anlattı.

İngiltere’nin Grimsby kentinde yaşayan 51 yaşındaki Clare Davis-Eaton, 2015 yılında boynunda 'bezelye büyüklüğünde' kitleler fark etti. Başlarda durumu önemsemeyen kadın, yutkunma güçlüğü çekmeye başlaması sebebiyle hastaneye başvurdu.

Yapılan tetkiklerin ardından 51 yaşındaki kadına lenf bezlerine yayılmış 'dil kökü kanseri' teşhisi konuldu. Tanının ardından altı hafta boyunca yoğun kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gören Clare, aynı yılın kasım ayında remisyona girdi.

Ancak hastalık 2019 yılında yeniden ortaya çıktı. Lenf bezlerinde yeniden tespit edilen kanser nedeniyle ameliyat olan Clare, ardından ikinci kez kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gördü. Tedavi sürecinin ağır geçmesi nedeniyle hayatta kalıp kalamayacağından emin olamadığını belirten Clare, bu süreçte ailesiyle vakit geçirmeye özen gösterdiğini kaydetti. "Mutluluğu satın alamazsınız, sağlığınızı satın alamazsınız," şeklinde konuşan kadın, hayatta olduğu her dakikanın önemli olduğunu vurguladı.

HABERİ 50. YAŞ GÜNÜNDE ALDI

Zorlu mücadelesinin ardından Ağustos 2024'te kanseri yendiği bildirilen kadın, 50. yaş gününde 'en güzel hediyeyi' aldı. Tedavilerin ardından yutma güçlüğü gibi yan etkilerle yaşamaya devam eden Clare, buna rağmen hayata bakışının tamamen değiştiğini ifade etti.

Clare, bu süreçte ailesinin ve Macmillan Cancer Support’un kendisine büyük destek verdiğini belirterek, "Kanser bana hayattaki en önemli şeyin sağlık olduğunu öğretti," şeklinde konuştu.

