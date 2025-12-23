Suriye Savunma Bakanlığı, ordu birliklerinin SDG hedeflerine yönelik saldırıları durdurduğunu duyurdu

Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri arasında yaşanan çatışmalar sona erdi.

Suriye Savunma Bakanlığı, SDG’ye ait hedeflerin vurulmasının durdurulduğunu açıkladı. Kararın, çatışmaların sivillerden uzak tutulması amacıyla alındığı bilgisi iletildi.

ATEŞKES HAMLESİ

Savunma Bakanlığı açıklamasında, Suriye ordusunun halkı koruma sorumluluğu çerçevesinde hareket ettiğine değinildi.

Kontrol hatlarını değiştirmeye yönelik herhangi bir adım atılmadı.

Askeri faaliyetlerin yalnızca ateş kaynaklarına karşılık vermekle sınırlandığı ifade edildi.

SDG’DEN KARŞILIK VERMEME TALİMATI

Suriye ordusunun açıklamasının ardından SDG de yeni bir karar aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, gerilimi düşürmeye yönelik temasların ardından Suriye hükümet güçlerine karşı saldırıların durdurulması talimatının verildiği iletildi.

NE OLMUŞTU?

SDG, bir gün önce Halep’in çeşitli mahallelerine havan mermileri, roketatarlar ve ağır makineli tüfeklerle saldırılar düzenlemişti. Sivil yerleşim alanları ile El-Razi Hastanesi’ni hedef alan saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı. İç güvenlik güçleri saldırıların ardından sivillerin tahliyesi ve güvenliğinin sağlanması için sahaya inmişti.

TÜRKİYE YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Halep’te yaşanan gelişmeler, Türkiye başta olmak üzere bölge ülkeleri tarafından yakından izleniyor. PKK/YPG bağlantılı yapıların sivilleri hedef alan saldırıları, bölgedeki güvenlik dengesini yeniden gündeme taşıdı.

