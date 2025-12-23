Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerdeki dört yıllık lisans programlarının süresinin kısaltılmasına yönelik bir hazırlık içinde olduklarını duyurdu. Açıklama ardından binlerce üniversite adayı "Üniversiteler 3 yıla mı düşecek? " sorusuna yanıt arıyor.

Üniversitelerde lisans eğitiminin süresine ilişkin yeni bir açıklama YÖK Başkanı tarafından yapıldı. Bu kapsamda öğrencilerin ders yükünün yeniden planlanacağını ve mevcut sistem korunarak lisans eğitiminin daha kısa sürede tamamlanabilmesi ne imkan tanınacağını açıkladı.

Üniversiteler 3 yıla mı düşecek? YÖK Başkanından açıklama

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde dört yıllık lisans eğitiminin üç yıla düşeceğini söyledi.

Lisans eğitiminin üç yılda tamamlanabilmesine yönelik çalışmalara değinen Özvar, “Önceliğimiz süreden ziyade mezunlarımızın istihdam edilebilirliği. Eğitim kalitesinden ve program yeterliliklerinden taviz vermeden, öğrencilerimizin daha kısa sürede iş gücü piyasasına geçişini kolaylaştıracak esnek bir akademik model üzerinde çalışıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Özvar, hedeflenen yeni sistemin gelecek öğretim döneminde hayata geçirilmesi için yürütülen çalışmaların ayrıntılarına ilişkin şu bilgileri verdi;

“2547 sayılı Kanun’un 44. maddesi bize üçüncü bir dönemi ihdas etme yetkisi veriyor. Bu alanda çalışmaya başladık. Bir sene içerisinde 3 sömestir mantığı ile. 14 haftadır bir sömestir. Bu 14 haftayı biraz daha kısaltarak ama öğrencinin alacağı kredileri, yapacağı projeleri, çalışmaları kısaltmadan daha kompakt şekilde programları reorganize ediyoruz. Eylülde başlayıp temmuzda bitecek şekilde. Öğrenciler yine 240 AKTS ile mezun olacaklar. Yine 8 sömestir eğitim görecekler ama o 8 sömestiri 3 yılda tamamlayabilecekler.”

