UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam edecek. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 gruptaki 24 müsabakanın tamamı yarın oynanacak. Türkiye’yi bu kulvarda temsil eden tek takım DG Sivasspor da Karabağ ile Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda kozlarını paylaşacak.
Avrupa Ligi’nde haftanın programı şöyle:
20.55 CSKA Sofya - Young Boys
20.55 Molde - Arsenal
20.55 Braga - Leicester City
20.55 AEK - Zorya
20.55 Sparta Prag - Celtic
20.55 Lille - Milan
20.55 Maccabi Tel-Aviv - Villarreal
20.55 Karabağ - Sivasspor
20.55 LASK - Antwerp
20.55 Wolfsberger - Dinamo Zagreb
20.55 CSKA Moskova - Feyenoord
20.55 Slovan Liberec - Hoffenheim
20.55 Gent - Kızılyıldız
23.00 Cluj - Roma
23.00 Dundalk - Rapid Wien
23.00 Bayer Leverkusen - Hapoel Beer-Sheva
23.00 Nice - Slavia Prag
23.00 Standard Liege - Lech Poznan
23.00 Rangers - Benfica
23.00 PSV - PAOK
23.00 Granada - Omonoia
23.00 Napoli - Rijeka
23.00 AZ Alkmaar - Real Sociedad
23.00 Tottenham - Ludogorets