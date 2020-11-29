Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Geçtiğimiz hafta Kayserispor karşısında aldığı şok beraberlikle üç maçlık galibiyet serisi noktalanan G.Saray, Rize deplasmanında kazanarak yeni bir seri başlatmak istiyordu. İlk dakikadan itibaren oyunu kontrol altında tutan Cimbom yine çok fırsat yakaladığı doksan dakikada bu sefer bonkör davranmadı. Diagne hat-trickle yıldızlaşırken skora Taylan da katkı verdi.

Yine çok kaçtı

Galatasaray ilk dakikadan itibaren rakip yarı sahaya âdeta kamp kurdu. Sağdan, soldan ortalar denedi, şutlar çekti. Kaleci çıkardı, direkten döndü derken sarı-kırmızılıların beklediği gol ilk yarının uzatmalarında geldi. Ancak yine de tereddütleri olan taraftarlar 52. dakikadan sonra çok rahat bir mücadele izlemenin keyfini yaşadı. 2-0’dan sonra Rize’nin bütün direnci kırıldı.

Orta saha farkı

Aslan'ın dile kolay tam sekiz as oyuncusu yoktu. Terim, bu sezon belki de Galatasaray’ın en çok eleştirildiği bölge olan orta sahada değişikliklere gitti. Orta üçlüyü, Taylan’ın iki yönlü oyunundan, E. Kılınç’ın dinamizminden ve Feghouli’nin teknik kabiliyetinden kurgulayan deneyimli çalıştırıcı, oyunun hâkimiyetini kısa sürede eline alarak, galibiyete ulaştı.

Gardımız kötü düştü

Çaykur Rizespor’un çalıştırıcısı Stjepan Tomas, “Galatasaray’ı tebrik ederim, çok iyilerdi. Biz de kötüydük. Bireysel hatalar gardımızı kötü düşürdü. Değişikliklerle toparlama çalıştık. Hücuma çıkamadık, etkisiz kaldık. Kırmızı kart bizi çok bozdu” dedi.

OĞULCAN: HEDEF ŞAMPİYONLUK

Gollere başlayacağım

∂ Dün eski takımına karşı oynayan Oğulcan Çağlayan, “Geçen haftaki sonuçtan dolayı özür dileriz. Bu maçta oyun ve skor olarak istediğini alan bir G.Saray vardı. Hedefimiz her zaman şampiyonluk. Bu formaya sıkı sıkı sarılıp goller atmaya başlayacağım” dedi.

TAŞDEMİR: ÇOK SAKAT KALDIM

Oynadıkça açılacağım

∂ G.Saray’ın sol bek oyuncusu Emre Taşdemir, “Hocamızın verdiği taktiklere uyduk. Önemli olan 3 puandı, kazandık. Ben oynadıkça kendime geleceğim. 2, 2.5 sene kadar sakat yattım. Bundan sonra daha iyi olacağım” şeklinde konuştu.

Kazanan model budur

Çok mutluyum

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim maçın ardından, “Baştan sona oyuna hâkim olan, istediğini yapan, 4 gol atıp iki mislini kaçıran rakibe pozisyon vermeyen tarafız. Modern futbolu ortaya koyduk, kazanan model budur. Dünyadaki elit takımların oyununu oynadık. Çok mutluyum güzel bir galibiyet olduğu için” sözlerini kullandı.

Diagne’nin işi gol

“Mümkün olsa oyuncu değiştirmeyecektim ama mecbur kaldık” vurgusu yapan Terim, maça hat-trick yaparak damga vuran Diagne için de, “Zaten golcü bir oyuncu, atmaması bizim için sürpriz olur. Diagne’nin görevi de o. İlk yarı kaleciye çarpan toplar oldu ama iyi bir dönüş yaptı. Performansından memnunum” şeklinde konuştu.

Yeniden ayağa kalktık

Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba, “Gerçekten çok iyi çalışıyorduk. Antrenmanlarda çok iyiydik, geçen hafta da iyiydik ama kazanamadık. Ayağa kalkmak da önemli. Pozisyonlar bulduk, rakibe pozisyon vermedik. Galatasaray gibi oynadık” açıklaması yaptı.

ALBAYRAK COŞTU:

Mbaye Diagne 15 milyon avro

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, “Rize’de, doğup büyüdüğüm şehirde güzel bir gün oldu. 4-0 gibi net bir skorla İstanbul’a dönüyoruz” derken, “Diagne bu saatten sonra 15 milyon avro artık. Bu parayı veren alır Diagne’yi. İsteyenler de vardı şimdi fiyat arttırdık. İhtiyacımız vardı bu gollere” sözlerini kullandı.