Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut derbiyi değerlendirirken, “Maçın başında gol yedik. Kalemize gelen ilk şutun gol olması moralleri biraz bozdu. 2. golden sonra oyun disiplininden koptuk. İkinci yarıda beraberliği yakalama şansımız varken bireysel hatalardan yediğimiz 3. ve 4. goller oldu. Yakalama pozisyonunda olduğumuzda yaptığımız bireysel hatalardan maalesef bu maçı kaybetmiş olduk” diye konuştu.

Ders çıkaracağız

Takımın kazanırken de kaybederken de beraber olduğunu aktaran Bulut, “Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Defansta çok hata yaptık, maalesef çok hata. Bunları analiz edip, değerlendireceğiz” derken, “Üst seviyede olmak istiyorsanız, şampiyonluğa oynamak istiyorsanız hataların minimuma düşmesi gerekiyor. Mağlubiyeti hakeme bağlamıyoruz. Sonuçta elimde 22 kaliteli oyuncu var” sözlerini kullandı.

Ozan ne yapsın?

Geçtiğimiz sezon Kadıköy’de Beşiktaş’a karşı gol atan Ozan Tufan dün akşam da takımının iki golüne imzasını attı ama mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Millî yıldız, biri Bursaspor forması olmak üzere Beşiktaş’a karşı olan gol sayısını 4’e çıkardı.

Gustavo cezalı

F.Bahçe dün maçın yanı sıra önemli oyuncusu Luiz Gustavo’yu da kaybetti. Derbinin 63. dakikasında sarı kart gören sambacı takımının gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Denizlispor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

TFF ve Beşiktaş utansın!

Fenerbahçe yöneticilerinden Alper Pirşen, “Kötü oynadığımızın farkındayız ama bugün yaşananlar rezalet. Federasyon ve Beşiktaş ile iletişime geçtik. Önceki gün televizyonda bu hakemin seceresi ortaya döküldü. Bu adam bir kulübe yakınsa bu Fenerbahçe değil, kesin. Beşiktaş maça hazırlanırken herhâlde bir de algı çalışması yapmış. Hem TFF hem Beşiktaş bu eserinden dolayı utanmalı!” açıklamasını yaptı.

FENER'E YİNE HÜSRAN

Seri kalmadı

∂ Geçen sezon Galatasaray'a karşı evindeki 21 yıllık yenilmezlik serisini kaybeden, kupada Trabzon'a yenilerek Karadeniz ekibine 1997'den beri Kadıköy'de ilk defa kaybeden Fenerbahçe, dün de Beşiktaş'a 3-2 mağlup olarak 17 Nisan 2005'ten bu yana süren bir seriye veda etti.

İLK YARIDA AKSİLİK

Perotti sakatlandı

∂ Karşılaşmanın 35. dakikasında sağ arka adalesindeki acı sebebiyle kendini yere bırakan F.Bahçe’nin Arjantinli yıldızı Perotti, derbiye devam edemedi ve 36. dakikada oyundan çıktı. Diego Perotti’nin yerine Caner Erkin oyuna dâhil oldu.

EŞİNDEN KIZGIN PAYLAŞIM

Cisse niye çıktı?

∂ Fenerbahçe’de santrfor Papiss Cisse’nin eşi Awa Diallo, maç sonunda bir paylaşım yaptı. Cisse’nin oyundan alınmasına tepki gösteren Diallo Instagram hikâyesinde, “İlk yarı bir gol attı ve oyundan çıktı. Birisi bana bunu açıklayabilir mi?” ifadelerine yer verdi.

ÜST ÜSTE MAĞLUBİYETLER

Nerede eski Kadıköy?

∂ Ligde ilk mağlubiyetini 8. haftada iç sahada İttifak Holding Konyaspor karşısında alan Fenerbahçe, sonrasında Ankara’da G.Birliği’ni 5-1 yense de dün evinde yine yıkımı yaşadı. Kanarya böylece Kadıköy’de üst üste 2. mağlubiyetine engel olamadı.