Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordeaux maçı sonrasında Monaco'da kadro dışı kalan Onyekuru'nun devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor. Hatta Onyekuru'nun menajeri William D'avila İstanbul'a geldi ve transfer görüşmelerinde bulundu.

''İSTANBUL'DA BİR İKİ KULÜP...''

Radyospor'a konuşan William D'avila, Onyekuru ile Galatasaray'ın dışında Türkiye'den başka takımların da ilgilendiğini belirtip şu sözleri kullandı;

''Henry, kesin olarak, Ocak'ta Monaco'dan ayrılacak. Kulüple de konuştuk, bu yüzde yüz teyit edilmiş bir bilgi. Galatasaray elbette ki seçeneklerin başında geliyor. İstanbul'da bir iki kulüp de onunla ilgileniyor. Şu anda nereye gideceğini kesin olarak söyleyemem. Galatasaray'da 17 gol attı, 7 tane gol pası verdi. Bu rakamlara ulaşıp, ne kadar etkili bir oyuncu olduğunu göstermek istiyor. Tekrar eski günlerine dönecek. Maalesef Monaco onun için iyi bir deneyim olmadı. Aslında sezona iyi başlamıştı. Ancak oradaki antrenörün farklı planları vardı.''